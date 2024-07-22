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Политолог назвал прогнозируемым выход Байдена из предвыборной гонки

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo
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Выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки — прогнозируемое событие. Такое заявление 22 июля сделал «Известиям» политолог Игорь Никулин.

«На мой взгляд, то, что Байден вышел из гонки, это, в общем-то, было прогнозируемым вариантом, потому что рейтинги его падали», — сообщил он.

Политолог также указал на то, что для всех был очевидным факт невозможности Байдена исполнять обязанности президента следующие четыре года. Ведь если срок назад у него и так были проблемы со здоровьем, то в следующий период всё только усугубится.

«Я думаю, что Байдена активно подталкивала к переизбранию его коррумпированная семья, за которой много грехов накопилось. Они панически боятся прихода Трампа, что им придется ответить за всё содеянное за несколько лет», — отметил Никулин.

Он также указал, что два вероятных кандидата от Демократической партии — вице-президент США Камала Харрис и Мишель Обама — всё равно проигрывают экс-главе Соединенных Штатов Дональду Трампу. Никулин заявил, что бывший президент становится национальным лидером.

«Я, на самом деле, не вижу, кто из демократов мог бы его победить. Может быть, только Роберт Кеннеди, и то с помощью каких-то предвыборных технологий. То есть напрямую сейчас Трампа победить никто не сможет», — добавил эксперт.

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Ранее в этот день сообщалось, что Джо Байден отказался от участия в президентской гонке. Глава США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании. Однако затем сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки.

Позднее юрист, политолог, бывший сенатор штата Пенсильвания и республиканец Брюс Маркс в беседе с «Известиями» в качестве возможных причин решения Байдена назвал физические и ментальные проблемы президента. Маркс также предположил, что новым кандидатом от Демократической партии США станет Камала Харрис.

В свою очередь, политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» выразил мнение о том, что Харрис вовсе не нужна эта предвыборная гонка, так как в случае вероятного проигрыша она может поставить под сомнение губернаторство вице-президента в штате Калифорния. Также эксперт заявил, что вероятной причиной ухода Байдена с поста являются проблемы со здоровьем.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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