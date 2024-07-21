Медицинский уход: Байден заявил, что не будет участвовать в выборах президента

Спустя три недели после провальных дебатов с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом действующий американский лидер Джо Байден объявил об отставке. В последние дни давление СМИ и общественности на президента Соединенных Штатов с призывом выйти из предвыборной гонки значительно усилилось, а покушение на Трампа, по мнению экспертов, оказалось финальной точкой в этой игре. Подробности — в материале «Известий».

Байден выходит из президентской гонки: что это значит

Действующий американский лидер Джо Байден в воскресенье, 21 июля, отказался от участия в президентской гонке как кандидат от Демократической партии. Об этом он сообщил на странице в социальной сети X.

«Для меня было величайшей честью в моей жизни быть вашим президентом. Хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны будет правильнее, если я снимусь и сосредоточусь на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока», — сказал Байден.

При этом штаб Байдена до последнего отрицал это решение и настаивал не только на участии, но и на победе Байдена в предстоящих выборах.

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

В своем обращении действующий лидер поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на выборах от демократов.

«Моим первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис в качестве вице-президента. И это было лучшее решение, которое я принял», — написал американский лидер в Х.

Однако для начала Камале Харрис надо получить одобрение демократического конвента, поскольку, сняв свою кандидатуру, Байден фактически открыл зеленый свет для потенциальной гонки, пояснил в беседе с «Известиями» научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

— То, что президент поддержал Камалу, вовсе не означает, что он обязал всех за нее голосовать. Хотя сроки и не очень большие, всё же нельзя исключать появления каких-то кандидатов, которые могут бросить вызов Камале Харрис, — отметил он.

Тем более что отношение Демократической партии к ней не совсем однозначно, многие считают, что за эти годы она себя не сильно проявила, уточнил собеседник.

— Если съезд пройдет для нее успешно, тогда возникает вопрос о том, как она будет вести президентскую гонку. Ей надо, во-первых, восстановить работу с донорами партии, которые сейчас притормозили финансирование. Во-вторых, определиться со своим уже новым вице-президентом. Может быть, взять кого-то из губернаторов-демократов. И, в-третьих, готовиться к дебатам с Трампом, которые теперь будут проходить уже в другом формате, — комментирует Кортунов.

Заместитель директора ИМЭМО РАН Виктория Журавлева, напротив, считает, что серьезных проблем с финансированием у кандидатки, скорее всего, не будет, поскольку «доноры давали деньги не Демократической партии, а кампании Байден – Харрис».

Кандидат на пост президента США от партии республиканцев Дональд Трамп Фото: REUTERS/Tom Brenner

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп, переживший недавно покушение, прокомментировал отказ Байдена от участия в выборах. В заявлении телеканалу CNN говорится, что он ждет выдвижения вице-президента Камалы Харрис. Трамп отметил, что ее «будет легче победить, чем Байдена». Самого же действующего лидера он назвал «худшим президентом в истории нашей страны».

Анкетирования подтверждают преимущества Трампа. Так, опрос YouGov, проведенный 13–16 июля, показал, что Байден проигрывает Трампу с 41 до 43%, в то время как Харрис покажет немного худшие результаты, проиграв Трампу с 39 до 44%.

Опрос Reuters/Ipsos, проведенный после покушения на Трампа, демонстрирует, что все трое кандидатов набирают одинаковое количество очков, однако 69% респондентов считают Байдена слишком старым.

В Кремле напомнили слова президента Владимира Путина о том, что для России — предпочтительней предсказуемый кандидат Байден.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, до выборов еще четыре месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. «Нужно набраться терпения и внимательно следить, что будет дальше. В приоритете для нас — достижение целей СВО», — сказал Песков изданию Shot.

Коронавирус, провальные дебаты и другие происшествия с Байденом

Накануне штаб Байдена заявил, что президент США заразился коронавирусом и ушел на изоляцию, отменив все публичные мероприятия. СМИ предположили, что это был первый шаг к его выходу из гонки.

Надо обкашлять: как ковид Байдена повлияет на предвыборную гонку Болезнь — еще один повод снять свою кандидатуру

Байден — самый возрастной президент в истории США, в последнее время его ментальное состояние вызывало беспокойство у избирателей и приводило к публичным конфузам. Множество видео в Сети фиксируют, как он здоровается с несуществующими людьми, падает при попытке подняться по лестницам и просто оказывается дезориентирован на сцене.

Джо Байден Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

CNN отмечает, что отказ Байдена от участия в президентской гонке — первый случай за полвека. В предыдущий раз действующий президент США отказался от участия в выборах из-за неудачной предвыборной кампании в 1968 году — это был Линдон Джонсон, развернувший полноценное вмешательство США в войну во Вьетнаме.

Кто такая Камала Харрис

Камала Деви Харрис — 59-летняя афро-азиатская вице-президент. Ее родители — эмигранты, отец родом с Ямайки, а мать — из Индии.

Камала Харрис стала первой в истории женщиной на посту генерального прокурора Калифорнии. Активная сторонница движений BLM и ЛГБТ* (признано экстремистским и запрещено в России). Замужем, родных детей нет.

Несмотря на яркую биографию, Камала Харрис считается слабым кандидатом. Таким мнением поделился с «Известиями» юрист, политолог, бывший сенатор-республиканец от штата Пенсильвания Брюс Маркс.

«Я не думаю, что Камала Харрис очень сильный кандидат, но давайте посмотрим на это с другой стороны», — предложил он.

По мнению Маркса, Харрис в настоящий момент единственный политик, который может заменить Байдена, к тому же если она не станет кандидатом, то женщины и афроамериканцы «просто взбунтуются».

Вице-президент США Камала Харрис Фото: REUTERS/Tom Brenner

При этом поздний выход Байдена из президентской гонки также не добавляет очков демократам. «Если бы Байден решил не выдвигать свою кандидатуру год назад, то у них были бы праймериз. А преимущество праймериз в том, что побеждает сильнейший кандидат, и, возможно, у них был бы кто-то другой, а не Камала Харрис», — добавил Брюс Маркс.

Замдиректора ИМЭМО РАН Виктория Журавлева в разговоре с «Известиями» отметила, что текущую кампанию можно попробовать усилить за счет назначения нового кандидата в вице-президенты, но шансы невысоки.

— Брать в вице-президенты вновь женщину — это слабая схема, американцы к этому не сильно готовы. Надо брать кого-то из мужчин, из колеблющихся штатов, — полагает эксперт.

По ее словам, внезапная замена очень сильно бьет по Демократической партии, прежде всего в глазах тех самых колеблющихся избирателей, «которые и так не сильно доверяют партиям», Трамп будет вовсю раскручивать этот инцидент, считает Журавлева.

Демократы проигрывают президентскую гонку, и это поражение может быть всеобъемлющим, если республиканцы заберут не только Белый дом, но и конгресс, отмечает ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Михайлов.

— По позициям демократов нанесен очень серьезный урон. В ноябре пройдут выборы в обе палаты конгресса, и ситуация вокруг Байдена так или иначе окажет влияние на их результат, — подчеркивает собеседник «Известий».