Предвыборный штаб Байдена официально переименовали в «Харрис в президенты»

Предвыборный штаб главы США Джо Байдена официально переименован в «Харрис в президенты». Об этом 21 июля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на письмо штаба, направленное в Федеральную избирательную комиссию.

«Главный предвыборный штаб президента Байдена только что изменил свое название с «Байден в президенты» на «Харрис в президенты», — говорится в публикации.

Уточняется, что будут переименованы и объединенные штабы по сбору средств для кампании и Демократической партии по всей стране. В новой заявке они теперь называются «Фонд победы Харрис» и «Фонд действий Харрис».

Ранее в этот день сообщалось, что Джо Байден отказался от участия в президентской гонке. Президент США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании. Однако позднее сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки.

Тогда же вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Отмечается, что данное заявление было сделано со стороны предвыборного штаба Байдена – Харрис, а не Белого дома.

После этого Харрис получила поддержку на выдвижение кандидатом на президентских выборах от бывшего президента, американского лидера Билла Клинтона и его супруги, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Отмечается, что чета Клинтон готова «делать всё возможное, чтобы поддержать ее».

Тогда же поступило сообщение и о том, что уже больше дюжины сенаторов-демократов высказались в поддержку вице-президента Харрис в качестве нового кандидата в президенты от Демократической партии.

Чуть позже конгрессвумен США Нэнси Мейс от Республиканской партии заявила, что планирует в понедельник, 22 июля, вынести на голосование резолюцию по досрочному прекращению полномочий действующего американского президента Джо Байдена и временному назначению на этот пост вице-президента Камалы Харрис.

После этого сообщалось, что в Федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении вице-президента страны Камалы Харрис на пост главы государства. Соответствующий документ был опубликован на сайте избиркома. В нем также отмечается, что на данный момент в заявления кандидатов на пост президента вносятся соответствующие изменения.

Однако губернатор Флориды республиканец Рон Десантис сравнил ситуацию в стане Демократической партии США после решения президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки с обстановкой на печально известном лайнере «Титаник».

В свою очередь, политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» выразил мнение о том, что Харрис вовсе не нужна эта предвыборная гонка, так как в случае вероятного проигрыша она может поставить под сомнение губернаторство вице-президента в штате Калифорния. Также политолог заявил, что вероятной причиной ухода Байдена с поста являются проблемы со здоровьем.

Такое же мнение выразил и юрист, политолог, бывший сенатор штата Пенсильвания и республиканец Брюс Маркс. В беседе с «Известиями» в качестве возможных причин решения Байдена он назвал физические и ментальные проблемы президента. Однако, в отличие от Солонникова, Маркс также предположил, что новым кандидатом от Демократической партии США станет Камала Харрис.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.