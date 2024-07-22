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Кеннеди-младший призвал демократов открыто избрать нового кандидата

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Фото: Global Look Press/Ringo Chiu
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Для избежания обвинений в фальсификации процесса выбора кандидата в президенты США от Демократической партии это нужно организовать как открытый процесс. Об этом 22 июля заявил независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший.

«Многие американцы опасаются, что те же самые элиты национального комитета Демократической партии собираются снова сфальсифицировать процесс выдвижения кандидатур, чтобы поставить крайне непопулярного вице-президента на место президента Байдена. Я призываю Демократическую партию вернуться к своей традиционной приверженности демократии и продемонстрировать это открытым процессом», — написал он на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Кеннеди-младший указал, что лучше выбрать своего кандидата «нейтральными опросами», которые помогут показать того, кто сможет победить Дональда Трампа. Демократам не стоит выдвигать одного кандидата, выбранного элитой комитета партии.

«А затем делегаты должны выбрать кандидата на основе этой информации», — подытожил он.

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Байден отказался от участия в президентской гонке 21 июля и сообщил, что официальное обращение к нации будет проведено на этой неделе. При этом в Белом доме уточнили, что Байден не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки.

Тогда же вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии.

Политолог Игорь Никулин назвал прогнозируемым выход Байдена из предвыборной гонки. Политолог также указал на то, что для всех был очевидным факт невозможности Байдена исполнять обязанности президента следующие четыре года, ведь если срок назад у него и так были проблемы со здоровьем, то в следующий период всё только усугубится.

Между тем 27 апреля Трамп назвал Кеннеди-младшего подсадной уткой для обеспечения переизбрания Джо Байдена. По его словам, каждый голос, отданный за независимого кандидата во время ноябрьской президентской кампании, будет «потраченным впустую».

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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