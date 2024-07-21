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Сюжет:

Политолог Маркс назвал возможные причины выхода Байдена из предвыборной гонки

Маркс: причина ухода Байдена из президентской гонки — проблемы со здоровьем
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Фото: REUTERS/Brian Snyder/File Photo
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Президента США Джо Байдена вышел из предвыборной гонки из-за того, что у него не только ментальные проблемы, но и физические. Такое заявление 21 июля в беседе с «Известиями» сделал юрист, политолог, бывший сенатор штата Пенсильвания и республиканец Брюс Маркс.

«Я думаю, причина этого в том, что, очевидно, у президента Байдена не только ментальные, но и физические проблемы. Это стало очевидно после его провала на дебатах. <...> Стало предельно ясно, что ему не победить», — сообщил он.

Маркс также предположил, что новым кандидатом от Демократической партии США станет Камала Харрис. Бывший сенатор отметил, что она является более слабым кандидатом и на нее также будет оказано сильное давление.

«Трамп определенно выигрывает в шести ключевых штатах, он лидирует в Пенсильвании, Висконсине, Мичигане, Аризоне, Неваде и Джорджии. Харрис, будучи более слабым кандидатом, чем Байден, вряд ли сможет что-то сделать», — добавил Маркс.

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Байден вышел из президентской гонки в этот день. Он также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании.

В ответ на это американский предприниматель Илон Маск заявил, что теперь «маятник демократии» на стороне Республиканской партии.

По поводу выхода Байдена из гонки конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин заявила, что в таком случае президент должен немедленно выйти в отставку, ведь если он не может баллотироваться на пост главы страны, значит, и быть ею он тоже не должен.

При этом заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил «Известиям», что выход Байдена из президентской гонки почти ничего не меняет, так как среди избирателей его влияние практически равнялось нулю.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Байдена о выходе из гонки вряд ли было принято самостоятельно. Она также отметила, что до «того, что мы не можем сказать, принято ли [решение] Байденом или за него», довела «так называемая американская демократия».

В этот день также сообщалось, что вице-президент США Камала Харрис получила поддержку на выдвижение кандидатом на президентских выборах от бывшего президента, американского лидера Билла Клинтона и его супруги, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Отмечается, что чета Клинтонов готова «делать всё возможное, чтобы поддержать ее».

После этого Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Отмечается, что данное заявление было сделано со стороны предвыборного штаба Байдена – Харрис, а не Белого дома.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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