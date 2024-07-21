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В Кремле отреагировали на выход Байдена из президентской гонки

Песков заявил, что СВО для России важнее выборов в США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Для России в приоритете достижение целей специальной военной операции (СВО), а не выборы в США, поэтому необходимо продолжать работу и следить за тем, что происходит. Об этом 21 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил изданию Life.

«В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», — сказал он.

Как подчеркнул Песков, до выборов в США еще четыре месяца. По его словам, за этот срок многое может поменяться.

«Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше», — добавил Песков.

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Ранее в этот день сообщалось, что Джо Байден отказался от участия в президентской гонке. Президент США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании.

Кроме того, 17 июля Песков заявлял, что во время президентского срока бывшего американского лидера Дональда Трампа между США и другими странами присутствовал диалог, что выгодно отличает его от Байдена.

Трамп также заявлял в интервью Bloomberg, что у них с президентом РФ Владимиром Путиным были хорошие отношения, а взаимодействию России и США «никогда не угрожали конфликты». Также он рассказал, что не является сторонником антироссийских санкций.

При этом еще в начале июня Путин заявил, что Россия будет работать с любым избранным президентом США. Вместе с тем он выразил уверенность, что после президентских выборов политика Вашингтона на российском направлении не изменится.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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