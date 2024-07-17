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Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Экс-лидер США Дональд Трамп положительно оценил свои отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом бывший глава Белого дома заявил 16 июля в интервью Bloomberg.

«Мы с Путиным очень хорошо ладили, у нас были хорошие отношения», — отметил он.

По словам Трампа, им «никогда не угрожали конфликты».

Высказался он и о председателе КНР Си Цзиньпине. По словам американского политика, до пандемии COVID-19 китайский лидер был для него очень хорошим другом.

Говоря об украинском кризисе, бывший глава Белого дома заявил, что в случае переизбрания на выборах 2020 года его можно было избежать, уточнила «Газета.Ru». Кроме того, он добавил, что не является сторонником антироссийских санкций.

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В июле политолог-американист Рафаэль Ордуханян допустил, что отношения России и США могут измениться, если Дональд Трамп будет избран на пост президента страны. Ордуханян допустил отмену ряда санкций, введенных в отношении РФ, а также попытки налаживания контактов.

При этом Москва подчеркивала, что готова работать с любым американским лидером. На это указывал и президент Владимир Путин. В июне он заявил, что Россия будет работать с любым избранным главой Белого дома. Вместе с тем он выразил уверенность, что после выборов в стране политика на российском направлении не изменится.

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