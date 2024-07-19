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Песков указал на диалог России и США при Трампе

Песков: при Трампе у США с другими странами был диалог, это его выгодно отличает
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Во время президенства Дональда Трампа было много напряженности, однако при нем США сохраняли диалог со странами, это его выгодно отличает. Об этом 19 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление американского экс-лидера и кандидата на пост главы государства от Республиканкой партии США о том, что во время его президентского срока Россия, Китай якобы боялись его, что помогало избежать конфликтов. По словам Трампа, другие страны опасались его реакции.

При этом Песков заметил, что во время предвыборных кампаний в Штатах их участники делают множество заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию.

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