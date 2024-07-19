Трамп заявил, что страны не начинали конфликтов из-за страха перед ним

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Россия и Китая якобы боялись его, что помогало избежать конфликтов. Такое заявление он сделал на национальном съезде республиканцев в ночь на 19 июля.

Мероприятия прошло в городе Милуоки, штат Висконсин. Бывший глава Белого дома привел в пример слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Виктор Орбан сказал это. Он сказал, что Россия боялась его (Трампа. — Ред.). Китай боялся его, все его боялись», — отметил американский политик, трансляция выступления которого шла в YouTube-канале The Sunday Times.

Он добавил, что везде царил мир, а сейчас он «взрывается». По словам Трампа, другие страны не начинали конфликтов, поскольку опасались его реакции, уточнила «Газета.Ru».

На том же съезде 45-й президент США отметил, что в случае своего переизбрания намерен наладить отношения между Вашингтоном и Пхеньяном.

Трамп неоднократно говорил, что при возвращении в Белый дом решит конфликт на Украине, а также вернет уважение к Соединенным Штатам. Кроме этого, он много раз отмечал, что у него были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. 17 июля кандидат в главы США вновь на это указал и выступил против антироссийских санкций.

Говоря о председателе КНР Си Цзиньпине, кандидат в президенты заявил, что до пандемии COVID-19 китайский лидер был для него очень хорошим другом.

При этом Москва подчеркивала, что готова работать с любым американским лидером. На это указывал и Путин. Вместе с тем он выразил уверенность, что после выборов в США политика этой страны на российском направлении не изменится.