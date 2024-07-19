Трамп заявил о намерении восстановить отношения США и КНДР в случае переизбрания
Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о том, что в случае свое переизбрания намерен наладить отношения меду Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом он сообщил 19 июля на национальном съезде республиканцев в Милуоки.
Трамп заметил, что он ладит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и предположил, что тот «хотел бы снова его увидеть».
«Думаю, он скучает по мне, если хотите знать», — сказал политик. Трансляцию его выступления вела газета The Sunday Times на своей YouTube-канале.
По мнению Трампа, демократы во главе с действующим президентом США Джо Байденом «унаследовали планету мира и превратили ее в планету войны».
Ранее, 28 июня, в ходе дебатов с нынешним лидером США Джо Байденом бывший глава Белого дома пообещал, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами США при «разумном президенте». По словам политика, наихудшие враги страны находятся внутри нее, а не за пределами.
Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.