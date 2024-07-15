Кто на самом деле определяет внешнюю и внутреннюю политику в США. Детали

Несколько дней назад стало известно о столкновении интересов самых влиятельных семей в американской политике – Байден, Клинтон и Обама. Как узнало издание The Financial Times, президент США Джо Байден питал неприязнь к Клинтонам, а когда в 2016 году бывший глава государства Барак Обама поддержал не своего вице-президента, а бывшего госсекретаря, разногласия возникли и между Байденами и Обама. При этом еще с 2008 года Клинтоны прохладно относятся к Бараку Обаме из-за того, что он выдвинул свою кандидатуру на пост президента от демократов, став партийным соперником экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. «Известия» объясняют, на что влияет борьба кланов и кто обладает реальной властью в США.

Политические кланы и группы влияния

• Соединенные Штаты Америки создавались как государство-антипод империям того времени, поэтому и политическая система страны выстраивалась таким образом, чтобы не допустить узурпации власти. Однако у этого проекта была и обратная сторона. Очень многое зависело от того, кто именно занимает президентское кресло.

• Несмотря на то, что президент США в связке с Конгрессом обладает довольно большими полномочиями, реальной властью в США обладают другие институты.

«Глубинное государство» (несменяемая бюрократия, сотрудники спецслужб, Госдепа, Пентагона, аппарата Белого дома — все те, кто продолжает работать вне зависимости от смены глав государства).

(несменяемая бюрократия, сотрудники спецслужб, Госдепа, Пентагона, аппарата Белого дома — все те, кто продолжает работать вне зависимости от смены глав государства). «Железный треугольник» — сотрудничество предприятий ВПК, исполнительной власти и законодательной власти.

— сотрудничество предприятий ВПК, исполнительной власти и законодательной власти. Политические, в том числе, семейные кланы.

• Политические партии в США внутри себя условно делятся на фракции, это их характерная черта. С течением времени между фракциями может меняться расстановка сил. При этом внутри фракций выделяются семейные кланы, которые их контролируют и определяют политику фракций. А если фракция доминирует в партии, то, соответственно, — контролируют и политику партии в целом. Такими были клан Клинтонов, Бушей, Кеннеди.

• Именно представителей этих кланов партии номинируют на те или иные выборные должности благодаря их влиянию. Сегодня этот устоявшийся порядок вещей колеблется, так как в США кризис элит и высокое влияние внутри партии не всегда обеспечивает удачное выдвижение. Например, в 2016 году Республиканская партия поддерживала номинацию Джеба Буша (брата Джорджа Буша-младшего), но республиканские праймериз вопреки всему выиграл Дональд Трамп. В условиях публичной политики на шансы кандидата влияет не только принадлежность к клану, но и возможность напрямую общаться с избирателями, в частности, через соцсети.

• В то же время именно принадлежность к сильному клану и подковерная внутрипартийная борьба помогла Хиллари Клинтон стать номинантом от демократов в 2016 году — тогда имел место сговор спонсоров и влиятельных членов партии, направленный на продвижение бывшего госсекретаря. Без этого номинантом бы стал Берни Сандерс.

• Еще один уровень влияния – так называемые аналитические центры (think tanks, — англ.). Это центры и частные институты, которые объединяют ведущих экспертов-аналитиков и политологов. Эксперты готовят информационные доклады о состоянии различных сфер (экономика, социология, демография, международные отношения и проч.), на основании которых зачастую принимаются политические решения в Конгрессе и Белом доме. Помимо этого, к этим докладам апеллируют СМИ, эксперты таких центров широко дают свои комментарии по актуальным вопросам, формируя общественное мнение. Для того, кто уходит из большой политики, часто лучшим решением оказывается перейти в такой аналитический центр на тихую работу и очень высокую зарплату, продолжая оказывать влияние на принятие государственных решений.

• В США широко распространено явление под названием «политика вращающихся дверей», когда топ-менеджеры больших корпораций получают назначения в составе администрации Белого дома, а политики уходят в корпорации или аналитические центры. Например, нынешний министр обороны страны Ллойд Остин до своего назначения входил в состав правления Raytheon. Его предшественник Марк Эспер работал там же на должности вице-президента по связям с государственными органами, а возглавлявший Пентагон до Эспера Джеймс Мэттис — бывший член правления General Dynamics.

Спонсоры и кланы спонсоров

• Во второй половине XIX века в США начался процесс трансформации элит: на смену местной аристократии начал приходить большой бизнес. И постепенно именно от его решений стало зависеть, кто именно будет сидеть в Овальном кабинете Белого дома. С течением времени и развитием технологий структура американских элит менялась, но их влияние при этом только усиливалось. Сегодня политические решения в США принимаются не политиками, а теми, кто их финансирует, а система власти прочно интегрирована в систему больших транснациональных корпораций.

• Спонсорами политиков становятся крупные бизнесмены, финансисты и промышленники. На выборах они поддерживают (финансируют) те или иные политические кланы, с которыми удается достичь соглашения. В результате часто на выборах побеждает тот кандидат, который собрал больше финансирования. Так, в 2016 году на победу Трампа значительно повлиял тот факт, что он самостоятельно ее оплачивал (состояние политика оценивается в $5,3 млрд). В текущей предвыборной кампании фонд Трампа обеспечивается спонсорами, как и у его соперника-демократа Джо Байдена.

• Бизнесу и спонсорам также присуща клановость, поскольку они контролируют крупные капиталы в течение многих десятилетий. Влиятельные доноры разбиваются на семейные кланы. Уолтоны — наследники ретейлера Walmart, Кохи – владельцы бизнес-империи Koch Industries, семья Марс – владельцы одноименного производителя продуктов питания, семья Рокфеллер — владельцы промышленных и финансовых корпораций, и другие. Все они влияют на текущую политику, лоббируя свои интересы, финансируя партии и кандидатов – как в конгресс, так и на пост президента.

Крупнейшие спонсоры

• ВПК. «Большая пятерка» — пять ведущих оборонных компаний США и мира: Lockheed Martin, RTX (Raytheon), General Dynamics, Boeing, Northrop Grumman. Совокупная прибыль за 2022 год — около $188 млрд. Политическое влияние осуществляется через инструменты лоббизма, что совершенно законно. Например, в кампанию (то есть, фактический подкуп ключевых конгрессменов) за увеличение оборонных расходов в 2023 году «большая пятерка» вложила $10,2 млн. С учетом того, что обе палаты конгресса одобрили сумму в $847,3 млрд, примерная прибыль такой инвестиции составила 450 000%. Подробно о том, как внешняя политика США зависит от военно-промышленного комплекса, мы объясняли здесь.

• IT, они же «технокопы» («tech cops») и «цифровые парии» (digital pariahs). Крупнейшие представители: Microsoft, Apple, Google (Alphabet), Meta, Amazon и Palantir. Все они, как и оборонные корпорации, выполняют государственные контракты, а значит — активно лоббируют свои интересы в конгрессе и Белом доме. Топ-менеджмент компаний регулярно входит в число крупнейших доноров Демократической (что чаще) и Республиканской партий.

• Wall-street. Влияние крупных финансовых корпораций на Белый дом колоссально и охватывает всю структуру государственного управления в США. Это касается как донорства и лоббизма (Джордж Сорос — крупнейший индивидуальный спонсор Демократической партии), так и кадровой политики. В любом американском правительстве за последние сто лет можно без труда найти выходцев из JPMorgan Chase, Goldman Sachs (министр финансов Джаннет Йеллен), Citi Group (особенно были сильны в период президентства Барака Обамы), Blackrock (Брайан Диз, экс-советник Обамы, сейчас — глава Национального экономического совета), Citadel и других финансовых гигантов.

• Медиа. На протяжении последних пары десятилетий медиа-корпорации практически в полном составе поддерживают Демократическую партию (особенно стоит отметить Comcast и Disney) и на этом основании формируют информационную картину в США. Есть и традиционно «республиканские» издания, но по сравнению с «демократическими» они в меньшинстве. Именно с этим связана агрессивная информационная кампания во время президентства республиканца Дональда Трампа, когда крупнейшие СМИ по сути выполняли «политзаказ».

• Энергетическое лобби — одно из старейших и сильнейших в США. Основные игроки: Exxon Mobil, Koch Industries, Chevron, Energy Transfer Partners и Occidental Petroleum. В прежние времена поддерживали и республиканцев, и демократов, но после провозглашения «зеленой повестки» отношения с последними испортились.

При подготовке материала «Известия» общались с: