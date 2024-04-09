Избавиться от Кеннеди: сторонники Байдена усилили борьбу против независимого кандидата

В последнее время Демократическая партия усиливает критику и нападки на независимого кандидата Роберта Кеннеди – младшего, считая его серьезной угрозой нынешнему президенту Джозефу Байдену на предстоящих выборах главы государства. Сам политик не отстает, заявляя, что действующий лидер страны представляет куда большую опасность для американской демократии, чем Дональд Трамп. Не исключено, что ближе к ноябрю нападки на соперника лишь усилятся. Однако опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что Кеннеди может отнять голоса не только у Байдена, но и у Трампа.

Нападки на Кеннеди

«Сейчас они [демократы] открыто переходят к стратегии настоящего троллинга и притеснения, чтобы распространить эти сюжеты в СМИ и тем самым разагитировать избирателей, потому что их попытки не допустить Роберта [Кеннеди-младшего] к выборам провалились», — заявила руководитель избирательной кампании и невестка кандидата Амариллис Фокс Кеннеди.

Как пишет Politico, в последнее время демократы провели уже ряд акций, направленных против Кеннеди. Например, Национальный комитет Демпартии оплатил грузовик, объезжающий рекламные мероприятия Кеннеди с информационными щитами с компроматом в его адрес.

Помимо этого, на предвыборных мероприятиях политика появляются пикетчики, под атакой интернет-форум для волонтеров, который заполоняют фальшивыми анонсами проведения мероприятий.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Erik Kabik Photography

В стане демократов все обвинения в подрывной деятельности отвергают, заявляя, что политик никогда не сталкивался с теорией заговора, «и этот случай не исключение».

Роберт Кеннеди – младший подал заявку на участие в выборах от Демократической партии в апреле прошлого года, однако уже через полгода заявил, что будет участвовать в качестве независимого кандидата.

В США с 1853 года президентами становятся либо республиканцы, либо демократы, хотя независимые кандидаты участвуют в выборах, самый высокий результат показал Росс Перо в 1992 году, набрав 18,9%.

Что предлагает независимый кандидат

Как показывают данные опроса общественного мнения Квиннипэкского университета, на данный момент за Кеннеди-младшего, который вначале считался аутсайдером гонки, готовы проголосовать 13% избирателей, он стал самым популярным независимым кандидатом со времен Росса Перо.

Демократы опасаются роста популярности Кеннеди-младшего, считая, что он «тайно сотрудничает с республиканцами». Впрочем, в стане политика все обвинения в его адрес отвергают, настаивая, что он выступает как против демократов, так и против республиканцев.

Фото: REUTERS/Laure Andrillon

При этом он заявляет, что «президент Байден — гораздо большая угроза для демократии». «И причина этого заключается в том, что президент Байден — первый кандидат, первый президент в истории, который использует федеральные агентства для цензурирования политических высказываний и цензурирования своего оппонента», — отметил Кеннеди.

Антиваксер и сторонник диалога с Москвой

Роберт Кеннеди – младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди и сын бывшего генерального прокурора Роберта Кеннеди, сторонник теории заговоров, не раз замеченный в компании крайне правых республиканцев. Он также скандально известный активист, который выступает против прививок и заявляет, что в настоящее время страна живет в «токсичной поляризации», и он стремится сделать всё для объединения американцев.

«Сегодня у нас правительство, которое боится своего народа. И я даю ответ на это — если люди хотят честности, они должны голосовать за меня. Если люди хотят защитить конституцию, они должны голосовать за меня», — призывает независимый кандидат.

При этом другие родственники его не поддерживают — с матерью, братьями и сестрами он давно рассорился. Во многом из-за того, что Кеннеди-младший активно выступает за освобождение палестино-иорданского иммигранта Сирхана Сирхана, осужденного на пожизненный срок за убийство его отца — сенатора Роберта Кеннеди. Политик утверждает, что у него есть доказательства невиновности Сирхана и его отец «сам бы выступал за освобождение» невиновного.

Кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди – младший Фото: REUTERS/Mike Blake

У независимого кандидата нет политического опыта, ранее он занимался лишь проблемами экологии, боролся с загрязнением воздуха.

Прежде Кеннеди-младший называл себя демократом, хотя его не раз видели в компании правых консерваторов, которые оправдывали штурм Капитолия 6 января 2021 года. К тому же он присутствовал на мероприятиях, где высказывались предположения о том, что выборы в 2020 году были сфальсифицированы. Также существуют предположения о том, что баллотироваться в президенты Кеннеди-младшего уговаривал бывший советник Трампа Стив Бэннон.

Кеннеди-младший обещает положить конец «коррумпированному слиянию государственной власти и корпораций», которые, по его мнению, «пытаются уничтожить средний класс в США». К тому же он выступает за диалог с РФ, считая, что ее ослабление не отвечает американским национальным интересам.

«США и весь мир окажутся в выигрыше, если Россия будет знать, что мы не стремимся ее уничтожить», — уверен Кеннеди-младший.

Политик также выступает за скорейшее начало переговоров по урегулированию украинского конфликта, а также за прекращение американской помощи Киеву. Он пообещал, что в случае избрания на пост президента завершит противостояние за 100 дней причем «на лучших условиях, чем кто-либо мог ожидать».

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Airman 1st Class Amanda Jett

С похожими заявлениями, кстати, выступает и 45-й президент США Дональд Трамп. По его словам, он «мог бы закончить конфликт в течение суток».

Опасность как для демократов, так и для республиканцев

Младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасия Бунина в беседе с «Известиями» отметила, что Кеннеди привлекает и республиканцев, и демократов.

— Точнее тех, кто не вписывается в эти рамки. В основном его электорат — это люди, придерживающиеся либеральных взглядов, выступающие за всё хорошее, при этом они считают, что государство от них что-то скрывает, ему не стоит доверять. Это люди, которые не вписываются в два предложенных лагеря, — считает эксперт.

По мнению политолога, «чем дальше, тем больше этого будет у американцев».

— В этот раз два лагеря предлагают ровно то же, что было прежде, новых идей особо нет. По разным оценкам, за Кеннеди собираются голосовать 9–15% избирателей. Скорее всего, это преувеличенные цифры, потому что в день выборов какая-то часть электората испугается, что его голос пойдет на помойку, если он не проголосует за одну из двух партий, — полагает Бунина.

Она считает, что тем не менее какую-то долю избирателей он перетянет, и это критично для обеих партий. Собеседница замечает, что демократы переживают гораздо больше, поскольку Байден в колеблющихся штатах типа Невады, Аризоны обходит Трампа всего на 1,5%, и именно вмешательство Кеннеди, который даже если наберет 3%, всё равно помешает победить нынешнему лидеру.

Действующий президент США Джо Байден Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Oliver Contreras - Pool via CNP

Анастасия Бунина удивляется, что республиканцы не переживают по этому поводу.

— Есть информация, что среди его доноров есть какие-то традиционные республиканцы. Видимо, Республиканской партии это выгодно, но сложно сказать, как это работает. Традиционно третий кандидат приходил от одной из партий и оттягивал на себя электорат одной из двух. Но случай с Кеннеди не такой, — подытожила Бунина.

Политолог считает, что он оттянет голоса и у Байдена, и у Трампа, сделав исход выборов еще более непредсказуемым. Республиканцам, по мнению эксперта, тоже стоит опасаться Кеннеди. Конспирологи, которые недовольны Трампом, вполне могут пойти голосовать за Кеннеди.

Схожую позицию разделяет руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Виктория Журавлева.

— Кеннеди может отнять голоса и у Байдена, и у Трампа. Он, с одной стороны, близок к повестке левого крыла Демпартии, с другой стороны, он антипрививочник, а это — к республиканскому электорату. На самом деле он может оказаться довольно серьезным фактором в этой гонке, поскольку его кандидатура — ответ тем, кто не хотел бы голосовать опять за Байдена или Трампа, выбирать между двух зол. Он дает возможность колеблющемуся электорату выразить свое отношение к ситуации, — считает американист.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rod Lamkey

По мнению политолога, если Кеннеди-младший сможет забрать выборщиков хоть каких-то штатов, и это в итоге повлияет на итоговый расчет между ними — то есть ни Трамп, ни Байден не наберет соответствующее количество голосов, — то победитель определится на голосовании в палате представителей.

— Понятно, что она не выберет Кеннеди, но это сильный сигнал того, что общество совсем недовольно происходящим ни в обеих партиях, ни в федеральном правительстве в целом. Это сигнал для системы, что она должна меняться, это очень важный фактор. Я бы не предполагала, что Кеннеди действительно может победить, но сыграть важную роль в этой всей гонке он может, — подытожила специалист.