В Кремле напомнили о сохранении диалога России и США при Трампе

У России и США сохранялся определенный политический диалог во время президентского срока Дональда Трампа, однако в тот период Вашингтон ввел против Москвы множество ограничений. Об этом 17 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что при Трампе особо ничего хорошего для России не делалось — наоборот, вводились всё новые и новые ограничения. Но тем не менее был диалог. Это, наверное, можно отнести к положительным элементам», — сказал он журналистам, комментируя заявление бывшего главы Белого дома об отношениях с президентом РФ.

Песков напомнил о том, что тема России и, в частности, ее президента Владимира Путина, в последние годы является неотъемлемой частью избирательных кампаний США и звучит на предвыборных дебатах.

По этой причине высказывание Трампа вряд ли является реакцией на то, что Москва осудила покушение на него, указал представитель Кремля.

Накануне Трамп заявил в интервью Bloomberg, что у них с президентом РФ Владимиром Путиным были хорошие отношения, а взаимодействию России и США «никогда не угрожали конфликты». Также он рассказал, что не является сторонником антироссийских санкций.

Ранее, 13 июня, Трамп подвергся нападению. В ходе выступления политика в штате Пенсильвания экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления. В Кремле решительно осудили подобные проявления насилия в политической борьбе. Песков рассказал, что после случившегося Путин и Трамп не связывались, дальнейших контактов пока не планируется.

До этого, 28 июня, бывший глава Белого дома пообещал, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами США при «разумном президенте». По словам политика, наихудшие враги страны находятся внутри нее, а не за пределами страны.

В начале июня Путин заявил, что Россия будет работать с любым избранным президентом США. Вместе с тем он выразил уверенность, что после президентских выборов политика Вашингтона на российском направлении не изменится.