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В Кремле решительно осудили любые проявления насилия в ходе политической борьбы

Песков: покушение на Трампа совершено из-за атмосферы насилия, созданной властями США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Политическая система США связана с насилием, что неоднократно демонстрировалось. Таким образом 13 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

«Мы знаем неоднократные случаи ранения и даже убийств президентов [в США] <...> Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа организована действующей властью, но атмосфера, которая была ею создана, <...> именно она и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка», — заявил он в ходе брифинга.

Песков отметил, что стиль работы действующей администрации таков, что все вопросы Вашингтон пытается решить с позиции силы, в первую очередь, в международной политике. Сейчас насилие перенеслось и внутрь государства, считает пресс-секретарь президента РФ.

При этом, добавил он, было очевидно, что жизнь Трампа находится в опасности на фоне многочисленных попыток устранить его с политической арены. Россия, в свою очередь, всегда осуждала и осуждает любое насилие в политической борьбе, подчеркнул представитель Кремля.

«Мы выражаем соболезнования семье погибшего в результате этой атаки, а также сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сообщил Песков.

Среди прочего он поделился, что у президента России Владимира Путина нет планов созвониться с Трампом. Помимо этого, Кремль не будет судить о влиянии покушения на легитимность результатов президентских выборов.

Покушение на Трампа: в экс-президента США стреляли на предвыборном митинге
Политик отделался легким ранением, подозреваемый ликвидирован

Нападение на Трампа произошло на его предвыборном митинге в штате Пенсильвания ранее в этот день. Выступление баллотирующегося Трампа транслировалось в прямом эфире. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо.

В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Спустя несколько часов после нападения Трамп появился на публике в Нью-Джерси.

Слова поддержки Трампу выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры.

Переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо указал на то, что оппоненты Трампа пытаются «заткнуть ему рот», и в результате их подстрекательств общественности нашел «бедолага, который взялся за оружие».Сын пострадавшего политика Дональд Трамп – младший, в свою очередь, заявил, что его отец никогда не перестанет бороться за спасение страны.

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