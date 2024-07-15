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В Кремле сообщили об обеспечении Путина должным уровнем безопасности

Песков: безопасность Путина обеспечивается на должном уровне
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Фото: РИА Новости/POOL/Вячеслав Прокофьев
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Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне независимо от покушений на западных политиков. Об этом 15 июля заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безопасность, как вы понимаете, по понятным причинам и так усилена вне зависимости от упомянутых вами происшествий. Можем лишь повторить, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне. Делается всё, что необходимо делать с учетом международной эскалации и напряженности в целом», — сказал он, отвечая на вопрос о принятых мерах на фоне покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

После нападения на экс-главу Белого дома Путин с ним не связывался, дальнейших контактов на эту тему по-прежнему не планируется, уточнил официальный представитель Кремля. Он также напомнил, что Москва уже изложила свою официальную позицию с осуждением случившегося.

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Накануне Песков подчеркнул, что в Кремле осуждают любые проявления насилия в политической борьбе, подобные покушению на Трампа. Он отметил, что хотя попытка устранения кандидата в президенты США не могла быть организована действующими американскими властями, ее спровоцировала созданная Вашингтоном атмосфера.

Нападение на Трампа произошло 13 июля. Выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.

Спустя несколько часов после нападения Трамп появился на публике в Нью-Джерси. Позже он рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на предстоящий съезд Республиканской партии.

Слова поддержки Трампу выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры.

Политический оппонент Трампа, действующий президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию.

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