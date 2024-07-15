В Кремле сообщили об обеспечении Путина должным уровнем безопасности

Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне независимо от покушений на западных политиков. Об этом 15 июля заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безопасность, как вы понимаете, по понятным причинам и так усилена вне зависимости от упомянутых вами происшествий. Можем лишь повторить, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне. Делается всё, что необходимо делать с учетом международной эскалации и напряженности в целом», — сказал он, отвечая на вопрос о принятых мерах на фоне покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

После нападения на экс-главу Белого дома Путин с ним не связывался, дальнейших контактов на эту тему по-прежнему не планируется, уточнил официальный представитель Кремля. Он также напомнил, что Москва уже изложила свою официальную позицию с осуждением случившегося.

Накануне Песков подчеркнул, что в Кремле осуждают любые проявления насилия в политической борьбе, подобные покушению на Трампа. Он отметил, что хотя попытка устранения кандидата в президенты США не могла быть организована действующими американскими властями, ее спровоцировала созданная Вашингтоном атмосфера.

Нападение на Трампа произошло 13 июля. Выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.

Спустя несколько часов после нападения Трамп появился на публике в Нью-Джерси. Позже он рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на предстоящий съезд Республиканской партии.

Слова поддержки Трампу выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры.

Политический оппонент Трампа, действующий президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию.