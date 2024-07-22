Штаб Харрис собрал более $55 млн пожертвований после выхода Байдена из гонки

Штаб вице-президента Камалы Харрис собрал более $55 млн пожертвований после выхода главы США Джо Байдена из предвыборной гонки. Об этом 21 июля сообщила газета Politico.

«Сразу после 10 часов вечера. С тех пор, как Джо Байден объявил о своем выходе из гонки, общий объем сбора средств ActBlue превысил $55 млн, что сделало его лучшим днем платформы в цикле 2024 года», говорится в публикации.

Ранее в этот день вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Отмечается, что данное заявление было сделано со стороны предвыборного штаба Байдена – Харрис, а не Белого дома.

Харрис получила очень много поддержки после такого заявления. На выдвижение кандидатом на президентских выборах ее поддержали бывший президент, американский лидер Билл Клинтон и его супруга, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон. Отмечается, что чета Клинтон готова «делать всё возможное, чтобы поддержать ее». Тогда же поступило сообщение и о том, что уже больше дюжины сенаторов-демократов высказались в поддержку вице-президента Харрис в качестве нового кандидата в президенты от Демократической партии.

Однако губернатор Флориды республиканец Рон Десантис сравнил ситуацию в стане Демократической партии США после решения Байдена выйти из предвыборной гонки с обстановкой на печально известном лайнере «Титаник».

Все это произошло после того, как Джо Байден отказался от участия в президентской гонке. Президент США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании. Однако позднее сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки.

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» высказался о вероятном участии Харрис в президентском состязании так: вице-президенту вовсе не нужна эта предвыборная гонка, так как в случае вероятного проигрыша она может поставить под сомнение губернаторство Харрис в штате Калифорния. Также политолог заявил, что вероятной причиной ухода Байдена с поста являются проблемы со здоровьем.

Такое же мнение выразил и юрист, политолог, бывший сенатор штата Пенсильвания и республиканец Брюс Маркс. В беседе с «Известиями» в качестве возможных причин решения Байдена он назвал физические и ментальные проблемы президента. Однако в отличие от Солонникова Маркс также предположил, что новым кандидатом от Демократической партии США станет Камала Харрис.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.