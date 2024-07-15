Трамп после попытки покушения назвал фантастической работу Секретной службы

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что сотрудники американской Секретной службы проделали «фантастическую работу», с первой попытки ликвидировав покушавшегося на его жизнь во время предвыборного митинга Томаса Мэтью Крукса. Об этом 15 июля сообщает издание New York Post.

Политик заявил, что мог умереть при попытке покушения, однако произошло чудо. Экс-глава государства также отметил, что пережил «сюрреалистический опыт», который чуть не оборвал его жизнь.

«Меня не должно быть здесь, я должен быть мертв. Врач в больнице сказал, что он никогда не видел ничего подобного, он назвал это чудом», — отметил Трамп во время интервью на борту своего частного самолета, который вылетел в Милуоки на Национальный съезд Республиканской партии.

Политик добавил, что его могло бы уже не быть в живых, если бы он немного не повернул голову вправо, чтобы посмотреть данные о нелегальных иммигрантах на таблице. В тот самый момент раздался выстрел из винтовки AR–15, который должен был быть смертельным, а получилось, что только оторвал ему небольшой кусочек уха и забрызгал кровью лоб и щеку. СМИ отмечает, что на политике надета свободная белая повязка, однако его команда попросила не делать никаких фотографий его в подобном виде.

Трамп отметил, что агентам Секретной службы пришлось увести его со сцены, когда он всë еще хотел продолжить общение со своими сторонниками. Однако ему сказали, что это небезопасно и его нужно срочно доставить в больницу.

Также Трамп выразил мнение, что действующий президент США Джо Байден может попросить американский минюст отменить два уголовных преследования, которые в настоящий момент открыты в его адрес. Он отметил, что уже слышал о соответствующем распоряжении главы государства.

Нападение на Трампа произошло 14 июля. Выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо. Спустя несколько часов он впервые после покушения появился на публике в Нью-Джерси.

Нападавший был ликвидирован, мотивы его действий пока не раскрываются. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Телеканал CBS сообщил, что подозреваемый в стрельбе на митинге состоял в стрелковом клубе города Клэртон (Пенсильвания). Президент клуба Билл Селлитто подчеркнул, что произошедшее на митинге было «бессмысленным актом насилия» и клуб однозначно осуждает действия стрелявшего.

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Президент также дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа. Супруга бывшего американского президента Мелания Трамп назвала стрелявшего в ее мужа «монстром, который увидел в нем бесчеловечную политическую машину».

Слова поддержки Трампу выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очевидным, что жизнь Трампа находится в опасности на фоне многочисленных попыток устранить его с политической арены. Россия всегда осуждала и осуждает любое насилие в политической борьбе, подчеркнул он.