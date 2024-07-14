Байден поручил секретной службе США обеспечить постоянную охрану Трампа

Президент США Джо Байден 14 июля заявил, что дал распоряжение секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности кандидата в президенты, бывшего американского лидера Дональда Трампа.

«Трамп <...> уже получает повышенный уровень охраны, и я дал указания секретной службе предоставить ему все ресурсы и защитные меры, необходимые для обеспечения его дальнейшей безопасности», — сказал Байден в ходе выступления, трансляция которого велась на сайте Белого дома.

Президент указал, что распорядился о тщательной проверке мер по обеспечению безопасности на минувшем предвыборном митинге, во время которого была совершена атака на политика.

Глава государства также отметил, что накануне вечером пообщался по телефону с Трампом.

Нападение на Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа.

Слова поддержки Трампу выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры.

Переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо указал на то, что оппоненты Трампа пытаются «заткнуть ему рот» и в результате подстрекательств общественности нашелся «бедолага, который взялся за оружие».

Сын пострадавшего политика Дональд Трамп – младший, в свою очередь, заявил, что его отец никогда не перестанет бороться за спасение страны. А супруга экс-президента Мелания назвала монстром стрелявшего в ее мужа.

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию.