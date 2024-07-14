Реклама
Прямой эфир
Спорт
Алькарас второй год подряд обыграл Джоковича в финале Уимблдона
Происшествия
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Воронежской области
Общество
Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 42 га
Мир
Трамп после покушения заявил об отсутствии страха и призвал американцев объединиться
Общество
Аэропорт Шереметьево сообщил о штатной работе
Мир
Дотком призвал поблагодарить лидеров РФ и КНР за разумный ответ на провокации США
Происшествия
Водитель пострадал в Белгородской области при атаке дрона-камикадзе ВСУ
Мир
В США указали на сигналы Киева о готовности к переговорам с Москвой
Мир
Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона среди мужчин
Мир
Эрдоган призвал к максимально эффективному расследованию покушения на Трампа
Мир
Минобороны КНР объяснило цель совместных с Россией патрулирований в Тихом океане
Мир
Итальянский журналист подаст в суд из-за ложного обвинения в покушении на Трампа
Мир
Маск заявил о двух покушениях на него за последние восемь месяцев
Мир
Фотограф заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю
Общество
Площадь лесного пожара под Новороссийском выросла до 32 га
Армия
Минобороны опубликовало кадры уничтожения пусковой установки ЗРК IRIS-T
Общество
В России разрабатывается концепция создания единого углеродного рынка стран БРИКС+
Сюжет:

Байден поручил секретной службе США обеспечить постоянную охрану Трампа

0
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден 14 июля заявил, что дал распоряжение секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности кандидата в президенты, бывшего американского лидера Дональда Трампа.

«Трамп <...> уже получает повышенный уровень охраны, и я дал указания секретной службе предоставить ему все ресурсы и защитные меры, необходимые для обеспечения его дальнейшей безопасности», — сказал Байден в ходе выступления, трансляция которого велась на сайте Белого дома.

Президент указал, что распорядился о тщательной проверке мер по обеспечению безопасности на минувшем предвыборном митинге, во время которого была совершена атака на политика.

Глава государства также отметил, что накануне вечером пообщался по телефону с Трампом.

Покушение на Трампа: в экс-президента США стреляли на предвыборном митинге
Политик отделался легким ранением, подозреваемый ликвидирован

Нападение на Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа.

Слова поддержки Трампу выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры.

Переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо указал на то, что оппоненты Трампа пытаются «заткнуть ему рот» и в результате подстрекательств общественности нашелся «бедолага, который взялся за оружие».

Сын пострадавшего политика Дональд Трамп – младший, в свою очередь, заявил, что его отец никогда не перестанет бороться за спасение страны. А супруга экс-президента Мелания назвала монстром стрелявшего в ее мужа.

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024