Мелания Трамп назвала монстром совершившего покушение на ее мужа

Стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа — монстр. Об этом 14 июля говорится в заявлении супруги бывшего американского президента Мелании Трамп, опубликованном в соцсети X (бывш. Twitter).

«Монстр, который увидел в моем муже бесчеловечную политическую машину», — заявила жена политика.

Экс-первая леди также выразила соболезнования семье погибшего сторонника Трампа и призвала сограждан быть выше «простодушных идей, которые разжигают насилие».

Мелания также указала, что это покушение могло навсегда изменить жизнь ее и их с политиком сына Бэррона.

«Когда я увидела, как пуля задела моего мужа, я поняла, что моя жизнь и жизнь Бэррона находится на пороге разрушительных перемен», — добавила она.

Нападение на Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа.

Слова поддержки Трампу выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры.

Переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо указал на то, что оппоненты Трампа пытаются «заткнуть ему рот» и в результате подстрекательств общественности нашелся «бедолага, который взялся за оружие». Сын пострадавшего политика Дональд Трамп – младший, в свою очередь, заявил, что его отец никогда не перестанет бороться за спасение страны.

Политический оппонент Трампа президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. При этом в соцсетях распространились записи, в которых пользователи празднуют покушение на Трампа.