Пользователи TikTok в США расстроились промахом подозреваемого в покушении на Трампа

В социальных сетях распространились записи, в которых пользователи празднуют покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Некоторые из пользователей написали, что расстроены промахом открывшего стрельбу и что это был «почти лучший день в их жизни», сообщает 14 июля New York Post.

«Вы хотите сказать, что у кого-то наконец хватило смелости пострелять и он промахнулся?» — отметила одна из пользователей TikTok.

Будучи за рулем, она кричала в камеру: «Мы были в сантиметре от того, чтобы решить половину проблемы, а ты промахнулся?!»

Пользователи TikTok поделились подборкой других аккаунтов, на которых люди празднуют и шутят о стрельбе на митинге, в результате которой один участник погиб, а двое других были ранены.

В одном из видео девушка, держа в руках ритуальную свечу, пыталась вызвать дух Джона Уилкса Бута, актера, убившего президента Авраама Линкольна в 1865 году.

В другом видео американка заявила, что нужно было послать «стрелка» получше, «чтобы совершить это чертово убийство».

Покушение на Трампа произошло ранее в этот день. Выступление политика транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо. Спустя несколько часов он впервые после покушения появился на публике в Нью-Джерси.

Нападавший был ликвидирован, мотивы его действий пока не раскрываются. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа.