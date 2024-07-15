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Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа состоял в стрелковом клубе

CBS: открывший стрельбу на митинге Трампа состоял в стрелковом клубе
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Фото: Global Look Press/Michael Ho Wai Lee
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Подозреваемый в стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэттью Крукс состоял в стрелковом клубе города Клэртон в штате Пенсильвания. Об этом сообщил в воскресенье, 14 июля, телеканал CBS со ссылкой на президента клуба Билла Селлитто.

«Мы можем подтвердить, что господин Крукс был членом спортклуба Клэртона. Помимо этого клуб не может давать никаких дополнительных комментариев по этому вопросу в свете предстоящих расследований правоохранительных органов», — отметил Селлитто.

Также президент клуба подчеркнул, что произошедшее на митинге было «бессмысленным актом насилия» и клуб однозначно осуждает действия стрелявшего.

Одноклассник Крукса сообщил телеканалу, что в школьные годы Томас был замкнутым и отстраненным, его травили из-за внешности другие школьники, он предпочитал носить камуфляжную и охотничью одежду на уроках.

Ранее в этот день сообщалось, что правоохранительные органы США не нашли связи подозреваемого Крукса с террористическими организациями или иностранными государствами, также они не обнаружили у него признаков каких-либо психических заболеваний.

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Нападение на Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа.

Слова поддержки Трампу выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры.

Переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо указал на то, что оппоненты Трампа пытаются «заткнуть ему рот» и в результате подстрекательств общественности нашелся «бедолага, который взялся за оружие».

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Президент также дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.

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