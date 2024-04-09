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Глава МЧС Куренков вылетел в Курганскую область для оценки ситуации с паводком

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Глава МЧС России Александр Куренков отправился в Курганскую область для оценки ситуации с паводком. Об этом 9 апреля сообщили в ведомстве.

«Спецборт МЧС России вылетел в Курганскую область. В регионе по прогнозам в зоне риска могут оказаться 62 населенных пункта в Целинном, Звериноголовском, Куртамышском, Кетовском, Белозерском муниципальных округах и городе Кургане с населением в общей сложности свыше 19 тыс. человек», — говорится в сообщении министерства.

В МЧС отметили, что Куренков ранее дал распоряжение усилить группировку спасателей необходимой техникой, передислоцировать силы и средства в наиболее сложные районы и оказать помощь населению региона.

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Ранее в этот день Куренков прибыл в Оренбуржье для оценки обстановки и контроля действий по ликвидации последствия паводков в регионе. Он совершил облет подтопленных территорий. Затем министр направился в Курганскую область, откуда последует в Тюменскую, где также прогнозировалось повышение уровня вод в местных реках.

В Курганской области 8 апреля из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Губернатор Вадим Шумков отметил, что прогноз стремительно ухудшается, а воды прибывает намного больше и быстрее, чем ожидалось. Для предотвращения развития опасной ситуации в регион были направлены аэромобильные группировки уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники.

В Кургане также началась превентивная эвакуация жителей четырех микрорайонов, а также садоводств, находящихся в зоне возможного затопления из-за паводка.

На фоне прогнозов о повышении уровня вод в местных реках еще 5 апреля произошел прорыв дамбы в Орске Оренбургской области. В регионе было затоплено около 10,1 тыс жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 — «Халатность»).

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