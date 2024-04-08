Прогноз наводнений – 2024 в России: где и когда чаще всего происходят

Весеннее потепление принесло в некоторые российские города не только солнечную погоду, но и разливы рек. В 25 регионах страны из-за паводков оказались подтоплены дома, дороги и мосты. Многие пострадавшие от разлива рек лишились своего жилья. Последствия до сих пор ликвидируют в Оренбурге, Алтайском крае и Самарской области. В каких еще субъектах России прогнозируют наводнения в 2024 году — в материале «Известий».

Карта паводков в России – 2024

С 30 марта в Алтайском крае ввели режим ЧС из-за паводка, который подтопил 943 участка и около 478 домов. Он образовался из-за резкого повышения среднесуточных дневных температур и обильного таяния снега. Разрушительные последствия водной стихии ликвидируют в Рубцовске, Михайловском и Шипуновском районах. В районе села Тугозвоново планируют провести взрывные работы на реке Чарыш, чтобы убрать ледовые заторы. 8 апреля уровень воды в реке Обь составил 399 cм над нулем водомерного поста, расположенного в Барнауле, а в Чарыше — 216 см.

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Не обошли водные катаклизмы и Челябинскую область. Из-за разлива рек затопило 40 частных жилых домов и 97 приусадебных участков. Уровень реки Уй Троицкого городского округа вырос до 253 см. На особом контроле находятся пять населенных пунктов. В Варненском и Брединском районах с 4 апреля введен режим ЧС.

Бурный паводок зафиксировали в Приволжском федеральном округе. Помимо талых вод на города и села обрушились осадки в виде ливня и мокрого снега. В пяти регионах затопило улицы, снесены мосты и плотины. В зоне подтопления находятся 226 приусадебных участков и 36 домов. Пострадали Пестравский, Большеглушицкий, Ставропольский, Большечерниговский, Алексеевский, Елховский и Волжский районы Самарской области. Уровень воды в Волге сейчас находится на отметке 373 см. В результате ЧП прервалось транспортное сообщение с населенными пунктами Константиновка в Большеглушицком районе и Полудни — в Кинель-Черкасском районе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

5 апреля в Орске Оренбургской области из-за резкого подъема уровня воды произошел прорыв дамбы на реке Урал. В городе объявили эвакуацию, многие районы Старого города затопило. К вечеру 7 апреля уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга составил 864 см , до критической отметки осталось 66 см. В ближайшие несколько дней уровень воды будет только расти, пик прогнозируется 10 апреля. В зоне подтопления оказались Оренбург и поселения Оренбургского района: Нежинка, Кузнечный, Овчинный Городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал. 9 апреля пик паводка также ожидается в Илекском районе. Стабилизация ситуации в регионе прогнозируется после 20 апреля.

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В Нижегородской области из-за разлива рек было затоплено 12 мостов и 28 приусадебных участков. В деревне Остреево Борского округа затопило низководный мост из-за разлива реки Линда. Уровень воды над полотном составляет 10 см. Из-за разлива реки Пьяны под воду ушел мост в селе Никольское Гагинского округа. Вода поднялась над переправой на 70 см. Также были затоплены три низководных моста в Починковском и Кстовском округах.

В Брянской области затопило более 160 приусадебных участков, а также два дома и автомобильные дороги. В зоне затопления оказались участки в Трубчевском, Жуковском, Почепском, Дятьковском, Суражском, Брянском районах. Также были затоплены четыре участка автодорог в Брянском, Рогнединском и Мглинском районах.

31 марта в Подмосковье из-за угрозы паводков ввели «оранжевый» уровень опасности. Угрозу опасного половодья зафиксировали в реке Протва у города Верея и в Москве-реке у деревни Барсуки. Наблюдают за реками Лусянка у деревни Черники, Искона у деревни Новинки, Волошня у деревни Чертаново, Катыш у села Троицкое и Нерская у города Куровское. Кроме того, в округе Кашира рухнула плотина через реку Сухая Любинка, а в деревне Троицкое под Истрой напора воды не выдержал мост. Жители деревни Знаменское в округе Кашира и вовсе оказались без единственного пути к городу, поскольку его затопило в результате прорыва плотины.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На 1 апреля в Калуге уровень Оки превысил 7 м. За сутки вода поднялась на 75 см. В Жиздре и Угре уровень повысился на 35 см, в Протове — на 55. Самый высокий уровень сейчас в Жиздре — 866 см от ноля гидропоста. 31 марта в результате подъема уровня воды в реке Суходрев было подтоплено шесть приусадебных участков в поселке Полотняный Завод Калужской области. Во всех подтопленных регионах жителям оказывают необходимую помощь спасатели и городские службы.

Где будет наводнение в России в 2024-м

Гидрометцентр России составил прогноз, на который можно ориентироваться при расчете периода достижения максимального уровня весеннего половодья на реках и возможного затопления населенных пунктов страны .

На большинстве рек европейской части РФ весной 2024 года ждут большой воды. Также выше нормы максимальные уровни ожидаются на большинстве рек бассейна Волги — в среднем на 1,5–2,5 м. При этом на реках Ока и Сура — подъем до 2,0 м, местами до 3,0 м и выше. На реках Упа, Жиздра, Угра, Протва, Зуша и Клязьма пики половодья ожидаются выше нормы, до 2,6 м.

Максимальные уровни воды весеннего половодья выше нормы ожидаются также на реках республик Татарстан и Башкортостан, в том числе в верховьях реки Белой, — на 0,4–0,8 м.

Максимальные уровни весеннего половодья на реках бассейна реки Урал ожидаются на 0,5–2,7 м выше среднемноголетних значений. Также выше нормы будут паводки в Свердловской области, в том числе на реках Сосьва и Тавда, — до 1,0 м, а на большинстве рек Челябинской области — до 0,5–1,2 м.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На азиатской части страны выше нормы максимальные уровни весеннего половодья ожидаются на некоторых реках бассейна Оби, в том числе на реках Чая, Парабель, Карасук, Омь, Тартас и Тара, на 0,4–1,0 м, а также на реках Уй, Шиш, Тобол и Ишим — до 2,0 м выше нормы.

На Нижнем Амуре, включая нижнее течение реки Уссури, максимальные уровни воды весеннего половодья ожидаются на 1,0–1,5 м выше нормы.

На реках южной половины Сахалинской области , в том числе на реке Сусуе, реках Долинского и Корсаковского районов области, максимальные уровни половодья ожидаются выше нормы до 1,0 м.

На реках Тигильского района Камчатского края превышение среднемноголетних значений максимального уровня воды весеннего половодья составит 0,5–1,0 м.

Карта паводков в России – 2024

Специалисты Гидрометцентра также спрогнозировали, в каких населенных пунктах России в 2024 году может произойти затопление . В зоне риска оказались следующие регионы:

— города Тихвин, Тосно, Любань и Луга (Ленинградская область);

— Ильмень-Волховская пойма (Новгородская область);

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— населенные пункты на реке Северная Двина (Архангельская область);

— населенные пункты в бассейне реки Кола в пределах Кольского района (Мурманская область);

— пониженные участки на реке Сухона в районе города Великий Устюг и на реке Малая Северная Двина (Вологодская область);

— Калужская область;

— населенные пункты в пределах Александровского, Вязниковского, Судогодского районов (Владимирская область);

— населенные пункты в поймах рек Сура и Мокша, а также на малых и средних реках бассейнов рек Мокши и Суры (Республика Мордовия, Республика Чувашия);

— населенные пункты в бассейне реки Вятки, в том числе в районе города Кирова (Кировская область);

— населенные пункты на притоках реки Вятки (Республика Удмуртия);

— населенные пункты на реке Кубня, Казанка, Карла и Свияга (Республика Татарстан);

— Белорецк, Стерлитамак, Уфа (Республика Башкортостан);

— населенные пункты в поймах рек Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Самара, Чагра, Большой и Малый Кинель, Чапаевка (Самарская область);

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— населенные пункты в поймах рек Кама, Коса, Лолог, Яйва, Чусовая (Пермский край);

— населенные пункты в поймах отдельных рек Челябинской области;

— населенные пункты в поймах рек Тура, Ница, Тавда, Сосьва, Ивдель, Чусовая и в поймах их отдельных притоков (Свердловская и Курганская области);

— населенные пункты Русско-Полянский, Исилькульский, Называевский, Саргатский, Большереченский и Муромцевский районов Омской области (Омская область);

— населенные пункты, расположенные на отдельных участках Оби и Иртыша (Тюменская область);

— населенные пункты на реке Оби в районе Барнаула (Алтайский край);

— населенные пункты на реках Кондома, Кия и Мрас-Су (Кемеровская область);

— населенные пункты в районе Томска на реке Оби (Томская область);

— населенные пункты на реках Иня, Карасук, Тара, Бердь (Новосибирская область);

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— населенные пункты на реках Енисей, Кас, Туба, Кан, Чулым (Красноярский край);

— населенные пункты на реках Бирюса, Лена, Киренга, Нижняя Тунгуска и их притоках (Иркутская область);

— населенные пункты в пределах пойменных участков реки Амур и на отдельных участках пойм Аргуни, Ингоды, Нерчи, Хилка, Чикоя, Витима (Забайкальский край) и Селенги (Республика Бурятия);

— населенные пункты на реке Лене (Республика Саха – Якутия);

— населенные пункты на реках Уссури, Арсеньевка, Комиссаровка, Илистая, Малиновка, Большая Уссурка, Бикин и на участках рек бассейна озера Ханка (Приморский край);

— населенные пункты на поймах рек Анадырь (Чукотский автономный округ);

— населенные пункты на реках бассейна Сусуи, города Южно-Сахалинск и Долинск (Сахалинская область).

В чем разница между половодьем и паводком

В природе существует несколько катаклизмов, связанных с повышением уровней воды в реках. В их число входят половодье и паводок, которые следует различать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Половодье — это сезонное явление, возникающее примерно в одно и то же время года, чаще всего весной. При половодье уровень воды в реке поднимается на максимальный уровень, создавая угрозу затопления населенных пунктов. Обычно это происходит из-за таяния снега и ледников .

Паводки — это ежегодное природное явление, которое может происходить в любое время, а не только в весенний сезон. Из-за таяния снега или обильных осадков в виде ливней уровень воды в реках на короткое время поднимается, что приводит к возникновению паводка, который также может затопить хозяйственные постройки и населенные пункты.

Соответственно, главное различие этих явлений состоит во времени их протекания и сезонности. Половодье является регулярным и более предсказуемым процессом, а паводок — это стихийный природный катаклизм.