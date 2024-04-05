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«Известия» показали последствия паводков в Самарской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Помимо южной части Сибири, от весенних паводков пострадало Поволжье: так, например, в Самарской области спасателям пришлось вызволять из затопленных деревень не только местных жителей, но домашних животных. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент «Известий» Даниил Рябчиков.

По словам журналиста, больше всего пострадали от наводнений южные районы региона. В селе Большая Глушица введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС): вода в реке Большой Иргиз поднялась более чем на 5 м. Потоками воды размыло дороги, затопило дома и детские площадки.

«Не ожидали такой воды. Думали, что спадет. Ждали до последнего. В итоге, только повышается. На данный момент постепенно. Сантиметр за сантиметром. Час, там два. Прибывает постоянно», ― поделился местный житель Александр Родимов.

На месте работают сотрудники Волжского спасательного центра МЧС России. Спасатели передвигаются на спецтехнике и лодках. Откачка воды производится круглосуточно, однако ее уровень не понижается. Спасатели контролируют ситуацию с помощью авиации и дронов. На данный момент в регионе под водой оказались десятки домов и несколько важных автомобильных мостов. Специалисты отметили, что пик паводка ожидается в ближайшие дни.

«Мы даже не успели в калитку зайти. Вода во двор пошла. И в огород, и во двор. Через забор ― и всё», ― поделилась местная жительница.

Жильцы пострадавших домов уехали к родственникам. Тем, кому ехать некуда, остановились в пункте временного пребывания в культурно-оздоровительном центре и спорткомплексе.

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В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил доклады о ситуации с паводками в стране и дал поручения по помощи пострадавшим.

Ранее, 3 апреля, эксперты спрогнозировали, что в Оренбургской области в зоне подтопления могут оказаться почти 7,4 тыс. человек. Уровень воды в реках Урал и Сакмара поднимется выше ежегодной нормы. В администрации учитывают в прогнозах высоту подъема воды на 9,8 м. Режим чрезвычайной ситуации уже ввели на территории села Краснохолм в Оренбурге, населенный пункт оказался частично затоплен.

30 марта сообщалось, что на Алтае подтоплены 634 приусадебных участка и 87 домов. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в Михайловском районе края.

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