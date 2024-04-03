В Кремле сообщили о поручении Путина помочь пострадавшим от паводков

Президент РФ Владимир Путин получил доклады о ситуации с паводками в стране и дал поручения по помощи пострадавшим от них. Об этом 3 апреля сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации в регионах.

«Президент дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, оказавшимся в зоне подтопления», — сказал Песков журналистам.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в Оренбургской области в зоне подтопления могут оказаться почти 7,4 тыс. человек. Уровень воды в реках Урал и Сакмара поднимется выше ежегодной нормы. В администрации учитывают в прогнозах высоту подъема воды на 9,8 м. Режим чрезвычайной ситуации уже ввели на территории села Краснохолм в Оренбурге, населенный пункт оказался частично затоплен.

29 марта сообщалось о первых подтоплениях в Калужской области. Уровень воды поднялся и в реке Угра. Участок дороги, ведущей в деревню Староскаковское в Дзержинском районе, оказался подтоплен. Стало невозможно добраться до этого населенного пункта на транспорте, объездной дороги нет. Для сообщения с деревней пришлось организовать круглосуточную лодочную переправу.

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