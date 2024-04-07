Орский ковчег: как проходит эвакуация жителей города и их питомцев

Более 4 тыс. человек эвакуировано из зоны затопления в Оренбургской области, среди них почти тысяча — дети. Но это пока не все пострадавшие — некоторые люди продолжают ждать помощи на крышах своих домов, об их местонахождении спасателям сообщают соседи, родственники и волонтеры. Активно спасают горожане и животных: оставленных впопыхах собак, кошек, а также скот. Как наводнение сплотило город — в материале «Известий».

Спасательные работы в зонах подтопления

Вода продолжает затапливать Орск и ближайшие населенные пункты. По данным правительства региона, в зоне ЧС работает 41 аварийная бригада — 103 человека и 41 единица техники, круглосуточно дежурят и около 700 сотрудников МЧС. В спасении людей участвуют и полицейские, и местные жители, вызвавшиеся помогать на добровольной основе.

Замначальника управления МВД «Орское» Руслан Умаргалеев рассказал «Известиям», как спас инвалида и его родственников из затопленного дома в Орске.

— Помимо мужчины, были спасены его мать, которая также является инвалидом, и его брат. Помощь потребовалась многим, — рассказал полицейский.

Эвакуация маломобильных граждан сотрудниками экстренных служб из дома на подтопленной улице в Орске Фото: ТАСС/Егор Алеев

Сотрудники МЧС рассказали, как спасли пенсионерку с двумя котами. Женщина была совершенно одна в доме, первый этаж которого полностью затопило.

«Многие люди до сих пор не хотят эвакуироваться. Им кажется, что высота этажей их защитит. В такой ситуации граждане подвергают себя опасности», — отметили в ведомстве.

Спасателям постоянно поступает информация о людях, которые пока не дождались эвакуации. Многие находятся на крышах своих домов. Местные жители размещают фотографии и видео, пока ждут спасателей. Но не все могут это сделать — заряд у телефонов заканчивается. Тогда об их местонахождении могут сообщить только соседи.

— На крыше дома на улице Доронина четверо взрослых, собака и дети в возрасте трех и 13 лет, — рассказали журналистам жители Орска. — На улице Мичурина человек стоит на крыше туалета, ноги уже в воде, напротив сосед машет руками — уронил телефон в воду.

Фото: РИА Новости/Сергей Никифоров

Спасательный регламент

Одна из местных жительниц в воскресенье «попросила добро» у спасателей на то, чтобы отправиться в зону подтопления для помощи попавшим в беду людям. Как выяснили «Известия», женщина работает врачом и ранее уже хотела помогать людям, но ей запретили передвигаться в зоне подтопления. Теперь она купила надувную лодку и мотор к ней и вновь выразила готовность вывозить людей с затопленных территорий.

Бывший спасатель Никита Харцев напомнил «Известиям», что при наводнениях, как и при любых других чрезвычайных ситуациях, существует строгий регламент действий спасательных служб.

— Работы на затопленных территориях делятся на четыре этапа: поиск пострадавших, обеспечение доступа спасателей к месту, оказание медицинской помощи и эвакуация, — отметил он. — Поиск пострадавших организуется в зависимости от масштаба. Но чаще всего одна разведгруппа передвигается на лодках, другая — на вертолетах.

Никита Харцев подчеркнул, что большую роль в нахождении пострадавших играют сами люди.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Понятно, что ведется разведка, но важно, чтобы пострадавшие обязательно сообщали о том, кому еще нужна помощь, — пояснил он.

В Орске местные жители также обеспечивают спасателей и добровольцев катамаранами, сапбордами для патрулирования затопленных улиц, чаем и перекусом.

— Все в общей беде, они нас спасают, а мы чем можем помогаем, сейчас еще раз поедем, еще чая привезем, — рассказала «Известиям» волонтер Яна.

Спасение животных

Сотрудники МЧС России и местные жители спасают и животных. Они эвакуируют коров и свиней, ищут кошек и собак.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Так, в СНТ «Соловушка» эвакуировали 20 свиней. Они находились в затопленном сарае. Каждую из них на лодке вывезли в безопасное место. Один мужчина спас из затопленного дома кошку, разобрав его крышу, рассказывают волонтеры. Другой вытащил черного кота, стоя в воде по грудь.

Более суток ждали помощи 40 собак из питомника «Оренбургские хаски», в результате паводка оказавшиеся на острове. Его хозяин всё это время находился вместе с ними. Эта история закончилась благополучно — животных вывезли на лодках и под расписку распределили на передержку среди желающих принять. Собаки не пострадали, разве что проголодались. По дороге волонтеры их покормили.

Жительница Орска рассказала «Известиям», что ей удалось спасти всех своих домашних питомцев благодаря помощи сотрудников МЧС.

— Мы эвакуировались из дома в Старом городе. У меня больной отец, поэтому очень торопились собрать вещи. Впопыхах закинули котов на крышу, а собаку оставили на веранде, так как думали, что вернемся на следующий день домой, чтобы выпустить их, — поделилась девушка. — Сегодня доехали до пункта, где стоят спасатели МЧС, чтобы они нас на лодке переправили. Так мы спасли животных.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

На добровольной основе люди создают пункты временной передержки животных. Неравнодушные жители несут туда клетки, переноски, корм, наполнители, пеленки, газеты, лотки, миски, цепи, карабины и ошейники.

Волонтерское сообщество вывозит собак из Советского района Орска, рассказала изданию член группы «Джульбарс» Екатерина Ершова. По ее словам, животных увозят на арендованный за счет собственных средств склад в Новотроицке.

— Под водой находится более 50% города. Очень двоякая ситуация по поводу животных. В одном случае люди просто не успели забрать животных. Коты ушли, например, куда-то и на момент эвакуации его не удалось найти, — рассказала «Известиям» координатор сбора материальной и финансовой помощи Дарина. — Есть животные, которых оставили в домах или оставили на привязи. К сожалению, их уже не спасти.

По ее словам, в Орске и Троицке организованы пункты помощи животным на базе нескольких волонтерских организаций. К ним относится, например, «Доброе сердце», где создали пункты животной стерилизации.

— Есть еще группы помощи животным «Джульбарс» и «Право на жизнь», — добавила она.

Также Дарина рассказала, что раньше был стационар, где спасали больных животных. Но ветеринара эвакуировали, так как его дом затопило.

— Еще к нам присоединилась ветеринарная клиника «Мурвед». Во вторник к нам должны приехать спасатели, которые принимали участие в эвакуации в Херсонской области после прорыва там гидроэлектростанции. Люди из Санкт-Петербурга, Ростовской области и других регионов присылают нам гуманитарную помощь, — поделилась Дарина.

Также девушка рассказала, что в городе люди, которые раньше никогда не были волонтерами, помогают в эвакуации животных.