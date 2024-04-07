 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
«Росатом» заявил о беспрецедентной серии атак дронов ВСУ на Запорожскую АЭС
Мир
Мэр Харькова заявил о масштабных разрушениях энергосистемы города
Общество
Минпромторг РФ сообщил о контроле поставок питьевой воды в регионах с паводками
Политика
Лавров посетит Китай 8–9 апреля для переговоров с главой МИДа Ван И
Мир
Глава ГУР Украины заявил о хорошей защищенности Крымского моста
Мир
Захарова после атаки на ЗАЭС призвала мир отреагировать на ядерный терроризм Киева
Происшествия
В Орске из подтопленных домов эвакуировано более 2 тыс. человек
Мир
WP узнала подробности плана Трампа по окончанию конфликта на Украине
Общество
Ущерб от наводнения в Оренбургской области может достигнуть 21 млрд рублей
Общество
Синоптик пообещал москвичам июньское тепло на следующей неделе
Общество
В Оренбургской области отменят коммунальные платежи для пострадавших от паводков
Общество
На ЗАЭС заявили об отсутствии критических повреждений после атаки дронов ВСУ
Происшествия
Жителя Ингушетии задержали по подозрению в хранении оружия террористов
Интернет и технологии
В Москве наградили лауреатов премии «Феникс»
Происшествия
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Мир
Постпред РФ Ульянов обвинил Киев в несоблюдении принципов безопасности на ЗАЭС
/

Орский ковчег: как проходит эвакуация жителей города и их питомцев

Помимо спасателей МЧС, на помощь людям и животным пришли и волонтеры
Фото: РИА Новости/Сергей Никифоров
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 4 тыс. человек эвакуировано из зоны затопления в Оренбургской области, среди них почти тысяча — дети. Но это пока не все пострадавшие — некоторые люди продолжают ждать помощи на крышах своих домов, об их местонахождении спасателям сообщают соседи, родственники и волонтеры. Активно спасают горожане и животных: оставленных впопыхах собак, кошек, а также скот. Как наводнение сплотило город — в материале «Известий».

Спасательные работы в зонах подтопления

Вода продолжает затапливать Орск и ближайшие населенные пункты. По данным правительства региона, в зоне ЧС работает 41 аварийная бригада — 103 человека и 41 единица техники, круглосуточно дежурят и около 700 сотрудников МЧС. В спасении людей участвуют и полицейские, и местные жители, вызвавшиеся помогать на добровольной основе.

Замначальника управления МВД «Орское» Руслан Умаргалеев рассказал «Известиям», как спас инвалида и его родственников из затопленного дома в Орске.

— Помимо мужчины, были спасены его мать, которая также является инвалидом, и его брат. Помощь потребовалась многим, — рассказал полицейский.

Эвакуация маломобильных граждан сотрудниками экстренных служб из дома на подтопленной улице в Орске

Эвакуация маломобильных граждан сотрудниками экстренных служб из дома на подтопленной улице в Орске

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Сотрудники МЧС рассказали, как спасли пенсионерку с двумя котами. Женщина была совершенно одна в доме, первый этаж которого полностью затопило.

«Многие люди до сих пор не хотят эвакуироваться. Им кажется, что высота этажей их защитит. В такой ситуации граждане подвергают себя опасности», — отметили в ведомстве.

Спасателям постоянно поступает информация о людях, которые пока не дождались эвакуации. Многие находятся на крышах своих домов. Местные жители размещают фотографии и видео, пока ждут спасателей. Но не все могут это сделать — заряд у телефонов заканчивается. Тогда об их местонахождении могут сообщить только соседи.

— На крыше дома на улице Доронина четверо взрослых, собака и дети в возрасте трех и 13 лет, — рассказали журналистам жители Орска. — На улице Мичурина человек стоит на крыше туалета, ноги уже в воде, напротив сосед машет руками — уронил телефон в воду.

орск
Фото: РИА Новости/Сергей Никифоров

Спасательный регламент

Одна из местных жительниц в воскресенье «попросила добро» у спасателей на то, чтобы отправиться в зону подтопления для помощи попавшим в беду людям. Как выяснили «Известия», женщина работает врачом и ранее уже хотела помогать людям, но ей запретили передвигаться в зоне подтопления. Теперь она купила надувную лодку и мотор к ней и вновь выразила готовность вывозить людей с затопленных территорий.

Снова в школах: как работают пункты временного размещения в Орске
Людей обеспечивают всем необходимым, но нужны дополнительные кровати и телефоны

Бывший спасатель Никита Харцев напомнил «Известиям», что при наводнениях, как и при любых других чрезвычайных ситуациях, существует строгий регламент действий спасательных служб.

— Работы на затопленных территориях делятся на четыре этапа: поиск пострадавших, обеспечение доступа спасателей к месту, оказание медицинской помощи и эвакуация, — отметил он. — Поиск пострадавших организуется в зависимости от масштаба. Но чаще всего одна разведгруппа передвигается на лодках, другая — на вертолетах.

Никита Харцев подчеркнул, что большую роль в нахождении пострадавших играют сами люди.

мчс
Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Понятно, что ведется разведка, но важно, чтобы пострадавшие обязательно сообщали о том, кому еще нужна помощь, — пояснил он.

В Орске местные жители также обеспечивают спасателей и добровольцев катамаранами, сапбордами для патрулирования затопленных улиц, чаем и перекусом.

— Все в общей беде, они нас спасают, а мы чем можем помогаем, сейчас еще раз поедем, еще чая привезем, — рассказала «Известиям» волонтер Яна.

Спасение животных

Сотрудники МЧС России и местные жители спасают и животных. Они эвакуируют коров и свиней, ищут кошек и собак.

орск
Фото: ТАСС/Егор Алеев

Так, в СНТ «Соловушка» эвакуировали 20 свиней. Они находились в затопленном сарае. Каждую из них на лодке вывезли в безопасное место. Один мужчина спас из затопленного дома кошку, разобрав его крышу, рассказывают волонтеры. Другой вытащил черного кота, стоя в воде по грудь.

Более суток ждали помощи 40 собак из питомника «Оренбургские хаски», в результате паводка оказавшиеся на острове. Его хозяин всё это время находился вместе с ними. Эта история закончилась благополучно — животных вывезли на лодках и под расписку распределили на передержку среди желающих принять. Собаки не пострадали, разве что проголодались. По дороге волонтеры их покормили.

Напорный пункт: нарушения на дамбе в Орске находили еще 10 лет назад
Что говорят специалисты о возможных причинах техногенной катастрофы в Оренбургской области

Жительница Орска рассказала «Известиям», что ей удалось спасти всех своих домашних питомцев благодаря помощи сотрудников МЧС.

— Мы эвакуировались из дома в Старом городе. У меня больной отец, поэтому очень торопились собрать вещи. Впопыхах закинули котов на крышу, а собаку оставили на веранде, так как думали, что вернемся на следующий день домой, чтобы выпустить их, — поделилась девушка. — Сегодня доехали до пункта, где стоят спасатели МЧС, чтобы они нас на лодке переправили. Так мы спасли животных.

орск
Фото: ТАСС/Егор Алеев

На добровольной основе люди создают пункты временной передержки животных. Неравнодушные жители несут туда клетки, переноски, корм, наполнители, пеленки, газеты, лотки, миски, цепи, карабины и ошейники.

Волонтерское сообщество вывозит собак из Советского района Орска, рассказала изданию член группы «Джульбарс» Екатерина Ершова. По ее словам, животных увозят на арендованный за счет собственных средств склад в Новотроицке.

— Под водой находится более 50% города. Очень двоякая ситуация по поводу животных. В одном случае люди просто не успели забрать животных. Коты ушли, например, куда-то и на момент эвакуации его не удалось найти, — рассказала «Известиям» координатор сбора материальной и финансовой помощи Дарина. — Есть животные, которых оставили в домах или оставили на привязи. К сожалению, их уже не спасти.

По ее словам, в Орске и Троицке организованы пункты помощи животным на базе нескольких волонтерских организаций. К ним относится, например, «Доброе сердце», где создали пункты животной стерилизации.

— Есть еще группы помощи животным «Джульбарс» и «Право на жизнь», — добавила она.

Также Дарина рассказала, что раньше был стационар, где спасали больных животных. Но ветеринара эвакуировали, так как его дом затопило.

— Еще к нам присоединилась ветеринарная клиника «Мурвед». Во вторник к нам должны приехать спасатели, которые принимали участие в эвакуации в Херсонской области после прорыва там гидроэлектростанции. Люди из Санкт-Петербурга, Ростовской области и других регионов присылают нам гуманитарную помощь, — поделилась Дарина.

Также девушка рассказала, что в городе люди, которые раньше никогда не были волонтерами, помогают в эвакуации животных.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир