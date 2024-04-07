Снова в школах: как работают пункты временного размещения в Орске

В пунктах временного размещения в Орске к вечеру 7 апреля находились 1052 человека. В спортивном зале молодых людей разместили на матрасах, а пожилых — на кроватях. Там есть запасы еды, бутилированной воды, предметы личной гигиены и другие вещи первой необходимости. Если каких-то предметов не хватает, их привозят волонтеры и неравнодушные горожане. Как разместились люди во временном пристанище — в материале «Известий».

Помощь в размещении

Более тысячи человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Орске, сообщила 7 апреля пресс-служба правительства региона.

«На сегодня в пунктах временного размещения находятся 1052 человека, организовано 13 ПВР в школах», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Оренбургской области.

Один из пунктов, например, развернули в помещениях школы № 11, там расположили более сотни человек. Директор образовательной организации Анна Судорогина рассказала «Известиям», что всё необходимое в пункте есть.

— Всё у нас имеется, всё предоставляем: и средства личной гигиены, и душевые комнаты, и помощь психологов, — говорит она.

Вход в школу № 52 в Орске, в которой организован пункт временного размещения для жителей, эвакуированных из затопленных после прорыва дамбы районов города Фото: РИА Новости/Сергей Никифоров

Есть в этом ПВР и комната матери и ребенка. Самому младшему из принятых в этом пункте всего девять месяцев. Разместили прибывших в спортивном зале школы. Молодые люди спят на матрасах, а пожилые — на кроватях. В актовом зале подготовили места для маломобильных людей.

Одна из эвакуированных Надежда Федотовна рассказала «Известиям», что 35 лет прожила в микрорайоне Старый город и до последнего не верила, что ее дом может полностью уйти под воду.

— Всё хорошо, встретили нас хорошо, кормят всех. За нами ухаживают, всё, что скажем, сразу исполняют, — рассказала пенсионерка.

Она отметила, что в пункте к ней относятся очень чутко и внимательно. Есть и медики, которые помогают при любой просьбе, и сотрудники, к которым можно обратиться с любым вопросом.

Пункт временного размещения в школе № 11 в Орске. Пункт принимает жителей, эвакуированных из затопленных после прорыва дамбы районов города Фото: РИА Новости/Сергей Никифоров

Глава Орска Василий Козупица еще в субботу, 6 апреля, посетил пункт временного размещения в школе № 52. Там было размещено несколько десятков человек.

«Трехразовое питание, одежда на первое время, оборудована комната матери и ребенка, работает прачечная», — описал он увиденное в своем Telegram-канале. Всех прибывающих регистрируют, а затем разъясняют порядок получения компенсационных выплат.

По словам Козупицы, ПВР в городе готовы принять более 13 тыс. человек.

Вода и телефоны

Но в местных группах в соцсетях всё же появляются объявления с просьбами о помощи — есть дополнительная потребность в кроватях, воде и других предметах. Именно в таких чатах распространяется, например, объявление, что жительница Орска Антонина Малышева раздает всем желающим питьевую воду из своей скважины. В том числе набирает она воду и для пунктов временного размещения.

Пункт временного размещения в школе № 11 в Орске. Пункт принимает жителей, эвакуированных из затопленных после прорыва дамбы районов города Фото: РИА Новости/Сергей Никифоров

Она рассказала «Известиям», что родственников на затопленной стороне города у нее нет, но ей важно помочь находящимся там людям. По ее словам, за водой к ней приезжает очень много людей. Объявление, которое она сначала разместила в школьном чате, уже разошлось в соцсетях и разных чатах, и поток горожан к ней за водой растет.

— Кошечек, собачек спасают, а как людям быть? Все хотят пить! Очень много людей приезжает! Особенно те приезжают, у кого детки маленькие, — поделилась женщина. — Некоторые уже третий раз за день.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале написал, что в ПВР многие приехали без телефонов, не успели предупредить своих близких.

«В ПВР завезут дополнительную мебель и инвентарь. Люди обеспечены всем необходимым, по всем заявкам отрабатываем дополнительно. При необходимости готовы развернуть дополнительные пункты», — сказал глава региона.

Пункт временного размещения в школе № 11 в Орске. Пункт принимает жителей, эвакуированных из затопленных после прорыва дамбы районов города Фото: РИА Новости/Сергей Никифоров

Губернатор также анонсировал выплату компенсаций для пострадавших жителей Орска. Речь идет о тех средствах, на которые пострадавшие имеют право согласно указу о введении на территории области режима ЧС регионального характера.

Так, для всех пострадавших предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека, 25 тыс. на человека за частично утраченное имущество первой необходимости и 50 тыс. на человека в случае полностью утраченного имущества первой необходимости. 6 апреля Денис Паслер заявил об увеличении сумм вдвое.

Но несмотря на объединение во время чрезвычайной ситуации, пострадавших уже тревожат мошенники, рассказал Василий Козупица. По его словам, они от его имени рассылают информацию о якобы моментальных выплатах 5 тыс. рублей пострадавшим от паводка.

Он напомнил, что заявление на единовременную материальную помощь можно подать через МФЦ или на портале госуслуг.