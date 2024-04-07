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Снова в школах: как работают пункты временного размещения в Орске

Людей обеспечивают всем необходимым, но нужны дополнительные кровати и телефоны
Фото: РИА Новости/Сергей Никифоров
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В пунктах временного размещения в Орске к вечеру 7 апреля находились 1052 человека. В спортивном зале молодых людей разместили на матрасах, а пожилых — на кроватях. Там есть запасы еды, бутилированной воды, предметы личной гигиены и другие вещи первой необходимости. Если каких-то предметов не хватает, их привозят волонтеры и неравнодушные горожане. Как разместились люди во временном пристанище — в материале «Известий».

Помощь в размещении

Более тысячи человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Орске, сообщила 7 апреля пресс-служба правительства региона.

«На сегодня в пунктах временного размещения находятся 1052 человека, организовано 13 ПВР в школах», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Оренбургской области.

Один из пунктов, например, развернули в помещениях школы № 11, там расположили более сотни человек. Директор образовательной организации Анна Судорогина рассказала «Известиям», что всё необходимое в пункте есть.

— Всё у нас имеется, всё предоставляем: и средства личной гигиены, и душевые комнаты, и помощь психологов, — говорит она.

Вход в школу №52 в Орске, в которой организован пункт временного размещения для жителей, эвакуированных с затопленных после прорыва дамбы районов города

Вход в школу № 52 в Орске, в которой организован пункт временного размещения для жителей, эвакуированных из затопленных после прорыва дамбы районов города

Фото: РИА Новости/Сергей Никифоров

Есть в этом ПВР и комната матери и ребенка. Самому младшему из принятых в этом пункте всего девять месяцев. Разместили прибывших в спортивном зале школы. Молодые люди спят на матрасах, а пожилые — на кроватях. В актовом зале подготовили места для маломобильных людей.

Одна из эвакуированных Надежда Федотовна рассказала «Известиям», что 35 лет прожила в микрорайоне Старый город и до последнего не верила, что ее дом может полностью уйти под воду.

— Всё хорошо, встретили нас хорошо, кормят всех. За нами ухаживают, всё, что скажем, сразу исполняют, — рассказала пенсионерка.

Она отметила, что в пункте к ней относятся очень чутко и внимательно. Есть и медики, которые помогают при любой просьбе, и сотрудники, к которым можно обратиться с любым вопросом.

Пункт временного размещения в школе №11 в Орске. Пункт принимает жителей, эвакуированных с затопленных после прорыва дамбы районов города

Пункт временного размещения в школе № 11 в Орске. Пункт принимает жителей, эвакуированных из затопленных после прорыва дамбы районов города

Фото: РИА Новости/Сергей Никифоров

Глава Орска Василий Козупица еще в субботу, 6 апреля, посетил пункт временного размещения в школе № 52. Там было размещено несколько десятков человек.

«Трехразовое питание, одежда на первое время, оборудована комната матери и ребенка, работает прачечная», — описал он увиденное в своем Telegram-канале. Всех прибывающих регистрируют, а затем разъясняют порядок получения компенсационных выплат.

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По словам Козупицы, ПВР в городе готовы принять более 13 тыс. человек.

Вода и телефоны

Но в местных группах в соцсетях всё же появляются объявления с просьбами о помощи — есть дополнительная потребность в кроватях, воде и других предметах. Именно в таких чатах распространяется, например, объявление, что жительница Орска Антонина Малышева раздает всем желающим питьевую воду из своей скважины. В том числе набирает она воду и для пунктов временного размещения.

Пункт временного размещения в школе №11 в Орске. Пункт принимает жителей, эвакуированных с затопленных после прорыва дамбы районов города

Пункт временного размещения в школе № 11 в Орске. Пункт принимает жителей, эвакуированных из затопленных после прорыва дамбы районов города

Фото: РИА Новости/Сергей Никифоров

Она рассказала «Известиям», что родственников на затопленной стороне города у нее нет, но ей важно помочь находящимся там людям. По ее словам, за водой к ней приезжает очень много людей. Объявление, которое она сначала разместила в школьном чате, уже разошлось в соцсетях и разных чатах, и поток горожан к ней за водой растет.

— Кошечек, собачек спасают, а как людям быть? Все хотят пить! Очень много людей приезжает! Особенно те приезжают, у кого детки маленькие, — поделилась женщина. — Некоторые уже третий раз за день.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале написал, что в ПВР многие приехали без телефонов, не успели предупредить своих близких.

«В ПВР завезут дополнительную мебель и инвентарь. Люди обеспечены всем необходимым, по всем заявкам отрабатываем дополнительно. При необходимости готовы развернуть дополнительные пункты», — сказал глава региона.

Пункт временного размещения в школе №11 в Орске. Пункт принимает жителей, эвакуированных с затопленных после прорыва дамбы районов города

Пункт временного размещения в школе № 11 в Орске. Пункт принимает жителей, эвакуированных из затопленных после прорыва дамбы районов города

Фото: РИА Новости/Сергей Никифоров

Губернатор также анонсировал выплату компенсаций для пострадавших жителей Орска. Речь идет о тех средствах, на которые пострадавшие имеют право согласно указу о введении на территории области режима ЧС регионального характера.

Так, для всех пострадавших предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека, 25 тыс. на человека за частично утраченное имущество первой необходимости и 50 тыс. на человека в случае полностью утраченного имущества первой необходимости. 6 апреля Денис Паслер заявил об увеличении сумм вдвое.

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Но несмотря на объединение во время чрезвычайной ситуации, пострадавших уже тревожат мошенники, рассказал Василий Козупица. По его словам, они от его имени рассылают информацию о якобы моментальных выплатах 5 тыс. рублей пострадавшим от паводка.

Он напомнил, что заявление на единовременную материальную помощь можно подать через МФЦ или на портале госуслуг.

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