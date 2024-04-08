В Оренбургской области сообщили о затоплении 10,1 тыс. домов

В Оренбургской области к 8 апреля затоплено около 10,1 тыс жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба правительства региона.

«По состоянию на утро 8 апреля остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок. Эвакуировано 6127 человек, в том числе 1478 детей, из них в 33 ПВР размещено 1213, в том числе 210 детей», — говорится в сообщении, размещенном в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечается, из зон затопления в безопасные районы было перемещено 570 голов животных из сельского хозяйства. Кроме того, в пресс-службе сообщили о 39 бригадах, занятых восстановлением электроснабжения.

Правительство Оренбургской области также привело сообщение Росгидрометцентра, согласно которому пик паводка должен наступить 10 апреля. Нормализация обстановки по реке Урал ожидается не ранее 25 апреля.

Ранее в этот день число подтопленных домов в Оренбурге выросло до 1,5 тыс., за сутки их количество возросло на 188. Так, на утро 8 апреля подтоплено 2015 приусадебных участков, 1535 домовладений. Также сообщалось, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см и составил 872 см. Кроме того, в пресс-службе администрации города добавили, что уровень воды в реке Сакмара у села Татарская Каргала за сутки увеличился на 30 см и достиг при этом 783 см. Мэр города Сергей Салмин 7 апреля указал, что паводковая ситуация в Оренбурге остается критической, в ближайшие дни уровень воды будет подниматься.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор региона Денис Паслер ночью сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализировали из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

7 апреля МЧС сообщило, что в Орске подтоплено более 4,5 тыс. жилых домов и домовладений, эвакуировано более 2 тыс. человек. Вечером того же дня мэр Василий Козупица призвал жителей Орска эвакуироваться в безопасное место в связи с выходом из берегов Елшанки, еще одной реки в городе.