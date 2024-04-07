В Орске из подтопленных домов эвакуировано более 2 тыс. человек

В Орске подтоплено более 4,5 тыс. жилых домов и домовладений, эвакуировано более 2 тыс. человек. Об этом 7 апреля заявил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области Андрей Мельников.

«Спасатели МЧС России продолжают работу по эвакуации населения из затопленных участков города. <...> Эвакуированы уже более 2 тыс. человек», — заявил он.

Также Мельников, обращаясь к жителям Орска, попросил не пренебрегать указаниями оперативных служб в экстренных ситуациях и заранее покидать места с риском затопления.

Ранее в этот день пресс-служба правительства региона сообщила, что более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в Орске Оренбургской области на фоне подтопления из-за прорыва дамбы. Губернатор региона Денис Паслер на очередном заседании в городе заявил о необходимости организовать дополнительные пункты временного размещения, чтобы в кратчайшие сроки восстановить учебный процесс.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы.

Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализировали из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.