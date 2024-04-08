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Число подтопленных домов в Оренбурге возросло до 1,5 тыс.
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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Уровень воды в реке Урал в частично затопленном Оренбурге за сутки вырос на 16 см и составил 872 см. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщили в Telegram-канале администрации города.

«По информации оренбургского гидрометцентра, на 8:00 (6:00 мск) 8 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 872 см. Утром 7 апреля он составлял 856 см. Опасной считается отметка 930 см», — говорится в публикации властей.

Кроме того, в пресс-службе администрации Оренбурга добавили, что уровень воды в реке Сакмара у села Татарская Каргала за сутки увеличился на 30 см и достиг при этом 783 см. Отмечается, что опасной считается отметка 870 см. Уровень воды в реке Черной около села Краснохолм начал снижаться: за сутки он сократился на 219 и составил 73 см.

7 апреля руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков заявил, что пик подтопления в Оренбурге ожидается 10 апреля. Мэр города Сергей Салмин указал, что паводковая ситуация в Оренбурге остается критической, в ближайшие дни уровень воды будет подниматься.

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На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор региона Денис Паслер ночью сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализировали из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

7 апреля МЧС сообщило, что в Орске подтоплено более 4,5 тыс. жилых домов и домовладений, эвакуировано более 2 тыс. человек. Вечером того же дня мэр Василий Козупица призвал жителей Орска эвакуироваться в безопасное место в связи с выходом из берегов Елшанки, еще одной реки в городе.

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