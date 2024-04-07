Появились кадры затопленного центра Орска после прорыва дамбы в Никеле

Центр Орска в Оренбургской области затопило после повторного прорыва дамбы 6 апреля у поселка Никель. В воскресенье, 7 апреля, «Известия» побывали на месте событий и делятся кадрами затопления.

На них видно, что первые этажи зданий ушли под воду, а многие люди передвигаются по улицам на лодках.

«Вот это автовокзал в центре Орска, еще вчера воды здесь не было, но как только рванула еще одна дамба в поселке Никель, она хлынула сюда. Сейчас здесь можно передвигаться только на лодках, другого варианта просто нет. С поселком нет вообще никакого сообщения», — поделился корреспондент «Известий» Кирилл Ольков, показывая обстановку на месте затопления.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы работают все необходимые силы. В Орске действуют 12 ПВР. Власти увеличат их число в случае необходимости. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром на следующий день мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и серьезно пострадает от этого. На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей.