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Жителей еще одного поселка в Орске эвакуируют из-за паводка
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В Оренбуржье паводковыми водами отрезаны 153 населенных пункта

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Фото: РИА Новости
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Более 150 населенных пунктов отрезаны из-за паводковых вод в Оренбургской области. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На время прохождения паводка в 31 муниципальном образовании области закрыто для движения транспортных средств 44 мостовых сооружения и 107 участков автомобильных дорог с переливом талых вод через проезжую часть. Отрезаны 153 населенных пункта», — сказано в сообщении. При этом уточняется, что движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.

Также известно, что на данный момент подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

В этот же день в МЧС сообщили, что в Орске после прорыва дамбы эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

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Порыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы. Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жителей из зоны возможного подтопления в Орске.

На следующий день губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. В городе подготовлены ПВР на 6,5 тыс. человек. Кроме того, специалисты оперативно работают над ремонтом дамбы.

Утром 6 апреля мэр Орска Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и сильно пострадает от этого.

Также в субботу сообщалось, что в поселке Никель в Орске произошел новый прорыв дамбы. В связи с этим в поселке началась эвакуация жителей. В настоящее время в Орске действуют 12 ПВР для эвакуированных из зоны подтопления. Власти увеличат их число в случае необходимости.

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