Губернатор Оренбургской области сообщил о подготовке 6,5 тыс. мест в ПВР в Орске

В Орске сосредоточены все необходимые силы, чтобы оказать помощь людям и справиться с последствиями паводка. Об этом ночью 6 апреля заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер после заседания комиссии по ЧС по ликвидации последствий паводка в городе.

«Главное — оперативно провести эвакуацию жителей из зоны возможного подтопления. В Орске подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тыс. мест. Пока в них размещены 147 человек, из них 52 ребенка», — приводятся его слова в Telegram-канале пресс-службы губернатора.

Сейчас известно, что за медицинской помощью никто не обращался. Пункты временного размещения (ПВР) обеспечены всем необходимым: водой, продовольствием и медикаментами. Спасатели продолжают эвакуировать местных жителей в ПВР или к родственникам — по желанию.

Паслер отметил, что сейчас бригады восстанавливают дамбу, это необходимо сделать в кратчайшие сроки. На месте работают региональные и муниципальные службы, группировка РСЧС и МЧС — всего 531 человек, в том числе 216 спасателей МЧС России, 125 единиц техники и 75 плавсредств.

На одном из заседаний комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций было принято решение об отключении электроэнергии в подтопляемых районах в случае повышения паводковых вод до критического уровня.

О прорыве дамбы в Орске стало известно ранее в этот день. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы.

Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жителей из зоны возможного подтопления в Орске. По данным ведомства, в Оренбургской области в 57 населенных пунктах и четырех СНТ подтоплено 1659 жилых домов и 5062 приусадебных участка.

При этом глава Оренбургского района Василий Шмарин призвал жителей эвакуироваться самостоятельно, не дожидаясь спасательных служб: переезжать к родным и знакомым или обращаться в администрацию населенного пункта для получения места в ПВР. Шмарин уточнил, что пункты уже подготовлены и обеспечены всем необходимым.

Уровень воды в реках Урал и Сакмара поднимается выше ежегодной нормы. Так, за сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге увеличился на 91 см и составляет 778 см, что выше неблагоприятной отметки. Вода прибывает, отметил 5 апреля мэр Сергей Салмин. 2 апреля в Оренбурге для пропуска талых вод и их отвода от жилых домов начали раскапывать дороги.