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Что известно о ситуации в Орске после порыва дамбы. Главное

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Фото: МВД РФ
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Вечером в пятницу, 5 апреля, в Орске Оренбургской области порвало дамбу, сообщили оперативные службы региона. Началась эвакуация населения. По данным «Известий», на данный момент уже эвакуировано более 3 тыс. человек, для них развернуты 11 пунктов временного размещения (ПВР).

В пресс-службе губернатора региона заявили, что на месте работают спасательные службы, привлечена техника, идут мероприятия по устранению последствий ЧП. Там подчеркнули, что работают все системы оповещения, а людей эвакуируют в ПВР.

Как устраняют порыв

В МЧС подчеркнули, что спасатели и муниципальные службы проводят работы по укреплению дамбы, для этого задействованы два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом.

«В превентивных целях проводятся подворовый обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Орск вылетели два борта Ил-76 со спасателями, соответствующее поручение дал глава МЧС Александр Куренков.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников уточнил, что произошел не прорыв, а порыв земляной насыпной дамбы, которая находится в черте города и прикрывала его от паводковых и талых вод. При порыве дамба продолжает держать основной напор воды.

«Небольшой порыв сейчас устраняется фронтальными погрузчиками и большегрузами, которые завозят туда землю для засыпки порыва. Мы рекомендуем жителям не пренебрегать советами специалистов, в том числе сотрудников МЧС России, и пройти в пункты временного размещения», — заявил он.

Всего в зону подтопления попали 4,2 тыс. домов и 10,9 тыс. человек, отметили в Telegram-канале пресс-службы губернатора. Для тех, кто не сможет эвакуироваться самостоятельно, организованы автобусы.

Губернатор Денис Паслер и замминистра МЧС Илья Денисов работают на месте, добавили там.

При этом местные журналисты публикуют в соцсетях видео, на которых отмечают, что за короткий промежуток времени промоина после порыва дамбы сильно увеличилась в размерах, поэтому и поток воды через нее значительно увеличился.

Введен режим ЧС

Ранее в пятницу глава города Василий Козупица сообщил, что в Орске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Решение было принято на фоне паводковой ситуации. До этого режим ЧС был введен в Оренбурге в связи с подъемом уровня воды в реке. В этом городе уже подтоплены 333 домовладения и 750 участков.

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Уровень воды в реках Урал и Сакмара поднимается выше ежегодной нормы. Так, за сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге увеличился на 91 см и составляет 778 см, что выше неблагоприятной отметки. Вода прибывает, отметил 5 апреля мэр Сергей Салмин. 2 апреля в Оренбурге для пропуска талых вод и их отвода от жилых домов начали раскапывать дороги.

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