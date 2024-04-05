Реклама
Прямой эфир
Мир
МАГАТЭ проинформировано о сообщениях об атаке ВСУ на ЗАЭС
Происшествия
Прорыв дамбы произошел в Орске Оренбургской области
Мир
Гуцул назвала условие выхода Гагаузии из состава Молдавии
Мир
Гутерриш выступил за расследование гибели 196 гуманитарных работников в Газе
Мир
МИД указал на провокацию США и НАТО рисков для безопасности в Закавказье
Мир
Полянский рассказал об обстановке в СБ ООН в Нью-Йорке во время землетрясения
Общество
Жена и дочь навестили губернатора Мурманской области Чибиса в больнице
Общество
«Россети» прокомментировали арест главы «Дагэнерго» Мухумаева
Общество
Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах до 29 июня
Общество
Басманный суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Общество
Осужден пожизненно командир батальона морпехов ВСУ
Мир
Во Франции заявили о катастрофическом состоянии госфинансов
Общество
Вдова шахтера из Приамурья рассказала, как в последний раз провожала мужа на вахту
Мир
Самолет Azur Air рейса Пхукет – Сочи вылетел после нештатной ситуации на борту
Мир
В Приднестровье дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе
Мир
Джо Байдену доложили о землетрясении в Нью-Йорке
Сюжет:

МЧС эвакуирует людей из зоны возможного подтопления в Орске

МЧС: после прорыва дамбы в Орск вылетели два борта Ил-76 со спасателями
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жителей из зоны возможного подтопления в Орске. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Подтопление стало результатом прорыва дамбы. Группировка спасателей усилена.

«Спасатели с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва. Работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом. В превентивных целях проводится подворовый обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Оренбургской области в 57 населенных пунктах и четырех СНТ подтоплены 1 659 жилых домов и 5 062 приусадебных участка. Развернуты 11 пунктов временного размещения общей вместимостью 1 120 человек, в пунктах дежурят бригады скорой помощи. Эвакуированы 2 797 местных жителей.

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Орск вылетели два борта Ил-76 со спасателями.

О прорыве дамбы в Орске стало известно ранее в этот день. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы.

Весенний прилив: каким регионам грозит аномальное половодье
Высота снега в Центральной России превысила норму на треть

3 апреля в Оренбурге ввели режим ЧС в связи с подъемом уровня воды в реке. Уровень воды в реках Урал и Сакмара поднимется выше ежегодной нормы. В администрации учитывают в прогнозах высоту подъема воды на 9,8 м. За день до этого в Оренбурге для пропуска талых вод и их отвода от жилых домов начали раскапывать дороги. Аналогичные меры приняты и в Авиагородке, где вскрыли полотно на улице Озеленителей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024