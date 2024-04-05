МЧС эвакуирует людей из зоны возможного подтопления в Орске

Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жителей из зоны возможного подтопления в Орске. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Подтопление стало результатом прорыва дамбы. Группировка спасателей усилена.

«Спасатели с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва. Работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом. В превентивных целях проводится подворовый обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Оренбургской области в 57 населенных пунктах и четырех СНТ подтоплены 1 659 жилых домов и 5 062 приусадебных участка. Развернуты 11 пунктов временного размещения общей вместимостью 1 120 человек, в пунктах дежурят бригады скорой помощи. Эвакуированы 2 797 местных жителей.

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Орск вылетели два борта Ил-76 со спасателями.

О прорыве дамбы в Орске стало известно ранее в этот день. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы.

3 апреля в Оренбурге ввели режим ЧС в связи с подъемом уровня воды в реке. Уровень воды в реках Урал и Сакмара поднимется выше ежегодной нормы. В администрации учитывают в прогнозах высоту подъема воды на 9,8 м. За день до этого в Оренбурге для пропуска талых вод и их отвода от жилых домов начали раскапывать дороги. Аналогичные меры приняты и в Авиагородке, где вскрыли полотно на улице Озеленителей.