Глава Оренбургского района призвал жителей к самостоятельной эвакуации

Глава Оренбургского района Василий Шмарин призвал жителей эвакуироваться самостоятельно, не дожидаясь спасательных служб: переезжать к родным и знакомым или обращаться в администрацию населенного пункта для получения места в пункте временного размещения. Об этом он сказал вечером 5 апреля в видеообращении.

«Ситуация с паводком остается напряженной. Вода в реках Урал и Сакмара продолжает повышаться. В зону подтопления могут попасть населенные пункты и СНТ, расположенные по этим рекам. Прошу вас не дожидаться эвакуации, а по возможности переселиться к своим родным и знакомым. Если нет такой возможности, прошу обратиться в сельские администрации, которые предложат вам место в пунктах временного размещения», — сообщил он.

Шмарин уточнил, что пункты уже подготовлены и обеспечены всем необходимым. И порекомендовал перед отъездом закрыть двери и окна, а также выключить все электроприборы и газ. Он призвал не оставлять домашних животных в домах, которые находятся под угрозой затопления, а забирать их с собой.

«К сожалению, вода прибывает, и может сложиться очень неблагоприятная ситуация. Понятно, что вы переживаете за вещи, которые оставляете, но жизнь и здоровье превыше всего», — подчеркнул он.

Глава района перечислил вещи, которые необходимо взять с собой перед отъездом: документы, необходимые лекарственные препараты и предметы первой необходимости.

О прорыве дамбы в Орске стало известно ранее в этот день. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы. В пресс-службе администрации города также уточнили, что для размещения эвакуированных подготовлено шесть пунктов временного размещения.

Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жителей из зоны возможного подтопления в Орске. По данным ведомства, в Оренбургской области в 57 населенных пунктах и четырех СНТ подтоплено 1659 жилых домов и 5062 приусадебных участка. Развернуто 11 пунктов временного размещения общей вместимостью 1120 человек, в пунктах дежурят бригады скорой помощи. Также в Орск вылетели два борта Ил-76 со спасателями.

Ранее, 3 апреля, в Оренбурге ввели режим ЧС в связи с подъемом уровня воды в реке. Уровень воды в реках Урал и Сакмара поднимется выше ежегодной нормы. В администрации учитывают в прогнозах высоту подъема воды на 9,8 м. За день до этого в Оренбурге для пропуска талых вод и их отвода от жилых домов начали раскапывать дороги. Аналогичные меры приняты и в Авиагородке, где вскрыли полотно на улице Озеленителей.