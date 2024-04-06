Жителей еще одного поселка в Орске эвакуируют из-за паводка
Эвакуация жителей началась в поселке Никель в Орске Оренбургской области из-за паводка после прорыва дамбы. Об этом сообщила 6 апреля пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.
«На месте работают региональные и муниципальные службы, спасатели. Жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам. Людей информируют о том, что для собственной безопасности необходимо срочно покинуть подтопленные дома», — говорится в сообщении.
В Орске действуют 12 пунктов временного размещения для эвакуированных из зоны подтопления. Власти увеличат их число в случае необходимости.
Ранее в МЧС сообщили, что в Орске после прорыва дамбы эвакуировали более 1,1 тыс. человек.
Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. На следующий день мэр города Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило и он серьезно пострадает из-за этого.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). Также по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению.