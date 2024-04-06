МЧС сообщило об эвакуации более 1,1 тыс. человек после прорыва дамбы в Орске

Более 1,1 тыс. человек, среди которых около 330 детей, эвакуированы в Орске после прорыва дамбы и начала наводнения. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщили в МЧС России.

«Эвакуирован 1121 человек, из них 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, в том числе 77 детей. Подтопленными остаются более 2400 домов и 3065 придомовых территорий», — отмечается в публикации ведомства в Telegram-канале.

В министерстве рассказали, что спасатели также эвакуируют животных. Для мониторинга и оперативного реагирования используют беспилотники, в готовности к применению два вертолета Ми-8 МЧС России. Кроме того, для перекачки воды используют комплекс «Шквал» и насосно-рукавный автомобиль, добавили в материале.

«На месте работают порядка 600 специалистов и 160 единиц техники, в том числе 70 плавсредств и высокопроходимые плавающие транспортеры», — уточнили в МЧС.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. В регионе подтоплены почти 4,3 тыс. жилых домов, практически 8,5 тыс. дачных участков и 47 мостов.

На следующий день мэр города Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило и он серьезно пострадает из-за этого.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). Также по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению.

Кроме того, 6 апреля в Ростехнадзоре сообщили «Известиям», что в 2020 году дамбу в Орске проверяли и выявили 38 замечаний. Кроме того, западно-уральское управление ведомства направляло письмо в управление жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) администрации города о представлении информации о подготовке гидротехнических сооружений к пропуску половодья в 2024 году. В ответ на это в УЖКХ уточнили, что проводятся визуальные наблюдения сооружений и контролируется состояние.