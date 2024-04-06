Уровень реки Урал у Оренбурга приблизился к опасной отметке

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос и стал близок к опасной отметке. Об этом 6 апреля сообщила мэрия города.

«По информации муниципального диспетчерского центра, уровень воды на реке Урал у Оренбурга приближается к опасной отметке. По данным на 8:00 (6:00 мск) 6 апреля, уровень воды составил 828 см. Опасной считается отметка в 930 см», — говорится в сообщении.

Кроме того, в оперативных службах сообщили ТАСС, что в Оренбургской области подтоплены почти 4,3 тыс. жилых домов, практически 8,5 тыс. дачных участков и 47 мостов. Из них 2450 домов и 3185 участков находятся в Орске.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы. Утром 6 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что вывезены 711 человек, в том числе 210 детей.

Глава Оренбургского района Василий Шмарин призвал жителей эвакуироваться, уезжая к родным или обращаясь в администрацию своих населенных пунктов, чтобы получить место в пункте временного размещения (ПВР), а не дожидаться спасательных служб.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. В городе развернуты ПВР на 6,5 тыс. человек. Утром 6 апреля мэр Орска Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило, и он из-за этого сильно пострадает.