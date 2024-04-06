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Мэр Орска заявил об устранении одного из прорывов дамбы

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Фото: администрация города Орска Оренбургской области
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Один из прорывов дамбы в Орске в Оренбургской области удалось устранить. Об этом 6 апреля сообщил журналистам мэр Орска Василий Козупица.

«Насколько мне известно, вчера шла речь о двух местах. Один [прорыв] в сторону парка Строителей. Оно в более выгодной ситуации. Удалось остановить течение. Там идет сейчас дренаж и укрепление дамбы. А здесь, в Старом городе конкретно, сложно прогнозировать развитие ситуации», — сказал Козупица.

Он также рассказал, что половина микрорайона Старый город подтоплена, вода доходит практически до улицы Орджоникидзе. По улице Краснознаменской перекрыто движение, так как вода из прорыва идет именно по ней.

По данным мэра, есть риск изоляции Старого города от новой части Орска: эти территории соединяет дорога на верхней дамбе, и сейчас она тоже подтоплена. Если проблема усугубится, оперативные службы начнут использовать технику повышенной проходимости и плавсредства, чтобы продолжать эвакуировать население. Козупица опасается, что из-за подтопления Старый город серьезно пострадает.

Козупица добавил, что вода не уйдет в течение двух-трех дней, скорее всего, она сохранится на полторы-две недели, а возможно, и на более длительный срок. Из-за этого властям понадобится развернуть пункты длительного размещения, потому что в местах временного пребывания эвакуированные могут находиться не больше трех дней.

Что известно о ситуации в Орске после порыва дамбы. Главное

О порыве дамбы в Орске стало известно вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы.

Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жителей из зоны возможного подтопления в Орске. По данным ведомства, в Оренбургской области в 57 населенных пунктах и четырех СНТ подтоплены 1659 жилых домов и 5062 приусадебных участка.

Глава Оренбургского района Василий Шмарин попросил жителей эвакуироваться, уезжая к родным или обращаясь в администрацию своих населенных пунктов, чтобы получить место в пункте временного размещения (ПВР), а не дожидаться спасательных служб. Шмарин сообщил, что ПВР уже развернуты, в них есть всё необходимое.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске собраны все силы, которые нужны для помощи населению и ликвидации последствий паводка. В городе подготовлены ПВР на 6,5 тыс. человек. Кроме того, специалисты оперативно работают над ремонтом дамбы.

Уровень воды в реках Урал и Сакмара поднимается выше ежегодной нормы. За сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 91 см и составляет 778 см, что выше неблагоприятной отметки. Вода прибывает, отметил 5 апреля мэр Сергей Салмин. 2 апреля в Оренбурге для пропуска талых вод и их отвода от жилых домов начали раскапывать дороги.

Утром 6 апреля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на месте прорыва дамбы и показал, как вода с бурным течением уходит в микрорайон Старый город, а строители экстренно укрепляют береговую линию.

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