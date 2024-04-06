Корреспондент «Известий» показал подтопленные от прорыва дамбы районы Орска

Микрорайон Старый город и примыкающий к нему Ленинский район в Орске, где 5 апреля прорвало дамбу, оцеплен. О ситуации с места событий рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Вся территория сейчас оцеплена, добраться ни по одной из дорог не возможно, идет эвакуация жителей. Периодически воют сирены. Ситуация остается напряженной», — сообщил журналист.

Ольков отметил, что сейчас по местности разлилась река Урал, даже деревья наполовину ушли под воду. По его словам, в администрации города уже предупредили, что скоро затопит весь жилой сектор микрорайона Старый город. Кроме того, корреспондент побывал на месте прорыва насыпной дамбы.

«Посмотрите, какое здесь бурное течение. Вся вода сейчас идет туда, в микрорайон Старый город, затоплены дома. Строители экстренно укрепляют берег», — поделился он.

О прорыве дамбы в Орске стало известно вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы.

Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жителей из зоны возможного подтопления в Орске. По данным ведомства, в Оренбургской области в 57 населенных пунктах и четырех СНТ подтоплены 1659 жилых домов и 5062 приусадебных участка.

При этом глава Оренбургского района Василий Шмарин призвал жителей эвакуироваться самостоятельно, не дожидаясь спасательных служб: переезжать к родным и знакомым или обращаться в администрацию населенного пункта для получения места в ПВР. Шмарин уточнил, что пункты уже подготовлены и обеспечены всем необходимым.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в свою очередь сообщил, что в Орске сосредоточены все необходимые силы, чтобы оказать помощь людям и справиться с последствиями паводка. Там подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тыс. мест. Пока в них находятся 147 человек, в том числе 52 ребенка. Также он отметил, что спецбригады восстанавливают дамбу, это необходимо сделать в кратчайшие сроки.

Уровень воды в реках Урал и Сакмара поднимается выше ежегодной нормы. За сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге увеличился на 91 см и составляет 778 см, что выше неблагоприятной отметки. Вода прибывает, отметил 5 апреля мэр Сергей Салмин. 2 апреля в Оренбурге для пропуска талых вод и их отвода от жилых домов начали раскапывать дороги.