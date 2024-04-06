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После прорыва дамбы в Орске эвакуированы 711 человек

После прорыва дамбы в Орске эвакуированы 711 человек, подтоплены 2,4 тыс. домов
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Фото: МЧС РФ
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Число жителей города Орска в Оренбургской области, которые эвакуированы после частичного подтопления города из-за прорыва дамбы, выросло до 711 человек. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области в своем Telegram-канале.

«Наиболее сложная обстановка в Орске. Подтоплено более 600 жилых домов, 1,4 тыс. приусадебных участков. Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 детей», — говорится в сообщении.

На территории региона вода достигла более 2,4 тыс. жилых домов и 3065 придомовых территорий. Для эвакуации населения в местах подтопления дежурят автобусы, которые ходят от точки высадки из плавсредств оперативных служб до пунктов временного размещения (ПВР). В ПВР находятся уже 257 человек, 76 из которых — дети, и это число растет.

Орское производственное отделение приняло решение отключить ток от электросетевых объектов, до которых добралась вода. Так, электроснабжения нет на территории, очерченной улицами Новостроечной, Орджоникидзе; Красноармейской, Каховского, Народовольцев, 40 лет Октября; 9 Января и Куйбышева. При этом в местах без затопления отключений нет, а теплоэлектростанции региона работают в штатном режиме.

Кроме того, в Орск отправились дополнительные бригады и техника, в том числе четыре автомобильные электростанции разной мощности, грузовики и вездеходы. В правительстве региона добавили, что в районе населенного пункта Строитель работают 33 самосвала и пять фронтальных погрузчиков. Они уже отсыпали из промыва дамбы 70 куб. м бутового камня.

Что известно о ситуации в Орске после порыва дамбы. Главное

Порыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы. Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жителей из зоны возможного подтопления в Орске.

Глава Оренбургского района Василий Шмарин попросил жителей эвакуироваться, уезжая к родным или обращаясь в администрацию своих населенных пунктов, чтобы получить место в пункте временного размещения (ПВР), а не дожидаться спасательных служб.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. В городе подготовлены ПВР на 6,5 тыс. человек. Кроме того, специалисты оперативно работают над ремонтом дамбы. Утром 6 апреля мэр Орска Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и сильно пострадает от этого.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин 5 апреля отметил, что уровень воды в реках Урал и Сакмара поднимается выше ежегодной нормы. За сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 91 см и составляет 778 см, что выше неблагоприятной отметки, и вода еще прибывает. 2 апреля в Оренбурге для пропуска талых вод и их отвода от жилых домов начали раскапывать дороги.

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков утром 6 апреля показал, как в месте прорыва дамбы вода с бурным течением уходит в Старый город. У точки прорыва строители экстренно укрепляют линию берега.

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