Ростехнадзор создал комиссию по техническому расследованию причин аварии в Орске

Ростехнадзор создал комиссию по техническому расследованию причин аварии на дамбе в Орске. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщили «Известиям» в службе.

«Западно-Уральским управлением Ростехнадзора создана комиссия по техническому расследованию причин аварии под председательством руководителя управления Константина Черемушкина», — указали там.

В ведомстве отметили, что в 2020 году дамбу в Орске проверяли. Тогда было выявлено 38 замечаний для устранения в 2020-2022 годах.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы. Утром 6 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что вывезены 711 человек, в том числе 210 детей. В регионе подтоплено почти 4,3 тыс. жилых домов, практически 8,5 тыс. дачных участков и 47 мостов.

Глава Оренбургского района Василий Шмарин призвал жителей не дожидаться спасательных служб, а эвакуироваться самим, отправляясь к родным или обращаясь к руководству своих населенных пунктов, чтобы получить место в пункте временного размещения (ПВР).

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске для помощи жителям и работы с последствиями прорыва дамбы мобилизованы все необходимые оперативные службы. В городе созданы ПВР на 6,5 тыс. человек. Утром 6 апреля мэр Орска Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило, и он серьезно пострадает из-за этого.

Также в субботу по факту случившегося возбудили уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности.

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