Уголовное дело о халатности возбуждено из-за прорыва дамбы в Орске

Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности. Об этом 6 апреля сообщил Следственный комитет (СК) России по региону.

«По поручению руководителя следственного управления следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»), ч. 1 ст. 293 («Халатность») УК РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что его специалисты работают над выяснением всех обстоятельств прорыва дамбы, который привел к подтоплению домов. Кроме того, в ходе следствия СК с точки зрения закона оценит работу должностных лиц, в чьи обязанности входило строительство и обслуживание дамбы.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы. Утром 6 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что вывезены 711 человек, в том числе 210 детей. В регионе подтоплены почти 4,3 тыс. жилых домов, практически 8,5 тыс. дачных участков и 47 мостов.

Глава Оренбургского района Василий Шмарин призвал жителей не дожидаться спасательных служб, а эвакуироваться самим, отправляясь к родным или обращаясь к руководству своих населенных пунктов, чтобы получить место в пункте временного размещения (ПВР).

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске для помощи жителям и работы с последствиями прорыва дамбы мобилизованы все необходимые оперативные службы. В городе созданы ПВР на 6,5 тыс. человек. Утром 6 апреля мэр Орска Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило, и он серьезно пострадает из-за этого.