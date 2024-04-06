В Оренбургскую область направили дополнительный эшелон спасателей МЧС

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению. Об этом сообщили 6 апреля в пресс-службе ведомства.

Самолет Ил-76 со спасателями на борту вылетел в Орск.

«Еще более 175 специалистов отряда «Центроспас», курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России усилят группировку в наиболее сложных районах региона», — говорится в сообщении.

На борту самолета находятся также плавсредства, техника высокой проходимости, спецоборудование, гидрокостюмы и спасательные жилеты. МЧС напомнило, что в настоящее время в Орске на месте ликвидации последствий паводка работают 540 специалистов, 146 единиц техники, более 70 плавсредств и 13 дронов.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы. Утром 6 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что вывезены 711 человек, в том числе 210 детей. В регионе подтоплено почти 4,3 тыс. жилых домов, практически 8,5 тыс. дачных участков и 47 мостов.

Также утром 6 апреля мэр Орска Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило, и он серьезно пострадает из-за этого.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 — «Халатность»).