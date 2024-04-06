Власти сообщили о подтоплении более 6 тыс. жилых домов в Оренбургской области
Более 6 тыс. жилых домов подтоплены в Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Также отмечается, что из-за паводка эвакуировано более 4,4 тыс. человек.
«Оказались подтоплены 6132 жилых дома, 9643 приусадебных участка. Эвакуированы 4402 человека, в том числе 1115 детей», — указано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Кроме того, администрация Орска призвала жителей 6-го микрорайона города срочно эвакуироваться в пункты временного размещения (ПВР).
Ранее в субботу сообщалось, что в поселке Никель в Орске произошел новый прорыв дамбы. В связи с этим в поселке началась эвакуация жителей. В настоящее время в Орске действуют 12 ПВР для эвакуированных из зоны подтопления. Власти увеличат их число в случае необходимости.
В этот же день в МЧС сообщили, что в Орске после прорыва дамбы эвакуировали более 1,1 тыс. человек.
Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. На следующий день мэр города Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило и он серьезно пострадает из-за этого.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). Также по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению.
Кроме того, 6 апреля президент России Владимир Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия.