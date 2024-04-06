Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, где произошел прорыв дамбы в городе Орске. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что о ситуации в регионе российскому лидеру сообщил губернатор области Денис Паслер, а министр Куренков доложил о положении дел в зоне затопления и мерах, которые принимаются на месте.

«Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия», — цитирует Пескова ТАСС.

По последним данным, в Орске подтопленными остаются более 4407 домов, а из населенного пункта эвакуирован 1121 человек, из них 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 510 человек, в том числе 115 детей.

Также в субботу губернатор Паслер провел в Орске очередное заседание оперативного штаба. Среди прочего глава региона дал поручение наладить бесперебойную поставку в город бутилированной питьевой воды.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. На следующий день мэр города Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило и он серьезно пострадает из-за этого.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). Также по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению.

Кроме того, 6 апреля в Ростехнадзоре сообщили «Известиям», что в 2020 году дамбу в Орске проверяли и выявили 38 замечаний. Кроме того, западно-уральское управление ведомства направляло письмо в управление жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) администрации города о представлении информации о подготовке гидротехнических сооружений к пропуску половодья в 2024 году. В ответ на это в УЖКХ уточнили, что проводятся визуальные наблюдения сооружений и контролируется состояние.