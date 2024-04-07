Мэр призвал жителей Орска эвакуироваться в связи с выходом из берегов реки Елшанка

Жителей Орска призвали эвакуироваться в безопасное место в связи с выходом из берегов Елшанки, еще одной реки в городе. Об этом 7 апреля сообщает мэр Василий Козупица.

«Елшанка в районе улицы Щорса выходит из берегов. Вода поступает со стороны Рабочего поселка и заходит в район второго участка по руслу реки... Уважаемые орчане, отнеситесь ответственно к ситуации, соберите необходимые вещи, документы и эвакуируйтесь в безопасное место», ― заявил глава города в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, в зону подтопления попадает территория от Вяземской улицы до Краматорской улицы и Механического завода.

«Сейчас занимаемся оповещением людей, отрабатываем ситуацию с полицией и группировками сил ГО ЧС, организовали автобусы для эвакуации, пункты временного размещения», ― рассказал мэр.

Козупица добавил, что эвакуационные автобусы ожидают орчан на улице Станиславского.

«Уважаемые орчане. Отнеситесь ответственно к ситуации, соберите необходимые вещи, документы и эвакуируйтесь в безопасное место», ― подчеркул он.

Ранее в этот день МЧС сообщило, что в Орске подтоплено более 4,5 тыс. жилых домов и домовладений, эвакуировано более 2 тыс. человек.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Паслер ночью сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы.

Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализировали из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.