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Мэр Оренбурга заявил о критической ситуации с паводком в регионе

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Фото: ТАСС/Лебедев Кирилл
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Паводковая ситуация в Оренбурге остается критической, в ближайшие дни уровень воды будет подниматься. Об этом в воскресенье, 7 апреля, заявил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале.

«В тех районах, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, в ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии. Если это произошло, значит, нужно немедленно эвакуироваться», — сообщил он.

Чиновник посоветовал гражданам, взяв необходимые вещи и документы, покинуть жилые помещения. Салмин уточнил, что водоканал в городе на данный момент работает в режиме паводка и проводит обеззараживание воды хлором в концентрации 1 мг/л, поэтому она, оставаясь безопасной для людей, может иметь специфический запах.

«Вода в кране — питьевая, соответствует всем санитарным требованиям, перед употреблением рекомендуем ее кипятить», — подытожил мэр.

Ранее в этот день власти Оренбурга сообщили, что за последние сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос на 28 см. Работы оперативных служб ведутся круглосуточно. В аварийно-спасательных операциях участвуют 172 человека, 78 единиц техники, 11 плавсредств регионального управления МЧС, администрации города и других организаций, а также правоохранители, медики.

Авария или халатность: почему в Орске прорвало дамбу
С места ЧП в пункты временного размещения эвакуировано более 3 тыс. человек

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы работают все необходимые силы. В Орске действуют 12 ПВР. Власти увеличат их число в случае необходимости. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром на следующий день мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и серьезно пострадает от этого. На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей.

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