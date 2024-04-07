Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 28 см

За последние сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос на 28 см. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщили в Telegram-канале администрации города.

«По состоянию на 9:00 (7:00 мск) 7 апреля подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений — СНТ (садовое некоммерческое товарищество. — Ред.) «Соловушка», «Газовик», «Мичуринец», «Пенсионер», «Дубки», «Луч» и другие, расположенные в пойме реки Урал. Ситуация ухудшается. Эвакуировано 428 человек, в том числе 27 детей. В пункте временного размещения находятся шесть человек, в том числе один ребенок», — говорится в публикации властей.

Кроме того, в материале отметили, что в поселке Кузнечном и 20 СНТ отключено газоснабжение, обесточены 43 товарищества. В селе Краснохолм ситуация стабилизировалась, там на одной улице подтоплены четыре дворовые территории. Люди постепенно возвращаются в свои дома.

«Максимальный уровень воды в реке Черная наблюдался 3 апреля — 510 см. С 4 апреля он начал снижаться, положительная динамика продолжается. На 8 утра 7 апреля уровень воды в Черновском водохранилище составляет 292 см при опасной отметке в 480 см, за сутки он упал еще на 32 см», — уточнили в пресс-службе администрации Оренбурга.

На территории СНТ «Энергостроитель» и «Садовод» подтоплены 47 приусадебных участков и 15 домов с круглогодичным проживанием. Откачка воды продолжается, ситуация не ухудшается.

Работы оперативных служб ведутся круглосуточно. В аварийно-спасательных операциях участвуют 172 человека, 78 единиц техники, 11 плавсредств регионального управления МЧС, администрации города и других организаций, а также правоохранители, медики.

Накануне губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок этого года в регионе самым многоводным за всю историю наблюдений. По его словам, понять, когда произойдет снижение уровня воды в Оренбургской области, можно будет через 2–3 дня.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы работают все необходимые силы. В Орске действуют 12 ПВР. Власти увеличат их число в случае необходимости. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром 6 апреля мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и серьезно пострадает от этого.

На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей.